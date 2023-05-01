好市多冰淇淋盒破損 內容物外露網傻眼：品管在哪？

美式賣場好市多販售不少物美價廉的商品，往往能用新產品吸引大批的顧客，不過日前賣場販售的「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出「A型肝炎病毒」，引起消費者的擔憂，現在有會員直擊冷凍櫃中的冰淇淋包裝完全破損，讓顧客直呼「這品管越來越鬆」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出幾張照片，只見好幾箱的冰淇淋放在冷凍庫裡面，但外包裝已經破損，還可以直接看到裡面的冰淇淋，而且不是一盒破損而已，是好幾盒都有毀損的情況，這讓原PO看了傻眼直呼「這品管……」。

貼文曝光後，也有網友回應「好可怕」、「好市多有在品管嗎？」、「會不會是有人摔破放回去的？」、「好市多品管真的越來越鬆了」、「連外箱都有破掉，可能是整箱摔過吧，或許是收貨課也或許是鋪貨人員，可能拉貨時這箱有摔到」、「有的人如果沒有看就買回家，還會以為是自己弄破的吧」、「這樣還敢擺出來賣，真佩服好市多」、「每次我都覺得這種品管很無言」、「希望是被壓壞的，因為看起來有點像老鼠咬」、「品管越來越差，年費卻越來越高」、「這品管好扯，不然就是有人摔倒又裝沒事放回去」。