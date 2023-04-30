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台灣沒吸引力？他察覺「路上日本觀光客變少」 網曝2關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現路上的日本觀光客變少了，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO發現路上的日本觀光客變少了，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

各國的邊境限制逐漸解封，不少人都規劃出國旅行，來台灣的外國觀光客也越來越多。不過，一名網友在網路上發文，表示台灣的日本觀光客似乎變少很多，在路上幾乎沒看到，因此詢問大家，「是台灣不吸引日本人了嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

今（30）日一名網友在PTT上以「日本遊客是不是變少了？」為題發文，原PO發現邊境限制解封後，台灣的外國觀光客越來越多，但日本旅客卻比過去少很多，走在路上幾乎沒有看到，反而是東南亞旅客占多數，香港和韓國旅客也不少。對此，原PO好奇詢問大家，「有沒有原因的卦啊？台灣不再吸引日本人了嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「台灣太貴，不值得」、「台灣除了吃，還有什麼可以吸引人？」、「旅館價格對比旅遊品質，盤子才會來」、「台灣玩一次就不想再來了，正常」、「台灣只有台北和台中稍微能玩，其他的縣市根本沒特色」。

最多網友提到「日本境內就很好玩」，以及「匯率關係讓日本人來台灣變貴」兩個關鍵原因，「日本國內自己就玩不完了，來台灣幹嘛」、「日本人一直都是國旅大於出國旅遊」、「匯率關係，日本人來台灣變貴，以前日本是出國玩比在本地便宜」、「日幣貶值成這樣，乾脆留在日本國內玩」。

日本 PTT 出國旅遊

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