甜不辣店「蘿蔔湯喝到飽」 她舀好幾碗挨轟：都被妳喝光了啦

每間小吃店的經營模式都不同，有些店家會提供內用湯品和飲品喝到飽的服務。不過，一名女網友日前到甜不辣店用餐，店家聲稱「蘿蔔湯喝到飽」，但卻因為喝了太多碗，被老闆痛罵「湯都被妳喝完了啦」，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在Dcard上以「喝太多湯被罵」為題發文，她透露日前到某間甜不辣店用餐，店家招牌上寫「蘿蔔湯喝到飽」，於是自己就點了一碗甜不辣，搭配店內提供的蘿蔔湯。原PO坦言自己喝了數碗湯後，裡面的店員開始竊竊私語，其中一名像是老闆娘的人不爽地瞪著她，老闆更直接破口大罵「湯都被妳喝完了啦」。

原PO頓時感到很委屈，「不是牌子上寫喝到飽的嗎？既然怕人喝就不要那樣寫啊，還是是我有問題，我應該體諒店家，客氣地喝一碗就好？」原PO表示雖然自己真的把湯喝完，但當時鍋子裡也只剩五分之一桶，以為店家一定會再補，所以才放心地喝。此外，原PO指出店家提供的碗是塑膠粉色小碗，一次連一勺湯都裝不下，再加上材質不隔熱，擔心端回座位時會灑出來，所以只裝六分滿，才會舀的次數這麼多。

後來，原PO再次回到該店用餐，老闆娘一看見她就主動道歉，表示因為當天重煮了好幾桶湯，結果不到20分鐘就被喝完了，還有店員打小報告，聲稱有名女客人把湯偷偷裝到水壺裡帶走，因此誤會原PO就是偷湯賊。最後，原PO好心地建議店家，乾脆不要無限供應湯品，因為附近的學生眾多，就算取消「蘿蔔湯喝到飽」的服務，還是會有固定客群來消費，但對方只揮了揮手拒絕，「不用啦，要喝就喝啦」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「妳會喝這麼多碗就是因為還沒飽啊，老闆也太兇」、「怕人家喝就不要說喝到飽，廣告不實喔」、「都說免費喝到飽了，憑什麼不能喝？又不是喝不完外帶，既然怕被喝就限制數量啊」、「這種店就是欠喝，老闆自己承擔不了就收一收不要賣了，寫自以為很大氣的招牌，結果這樣真的很可恥」、「老闆太沒氣度，自己寫喝到飽還怕人家喝」。

也有網友提到，「老實說，雖然人家寫喝到飽，但有點社會化經驗的人，還是會看一下比例原則。以妳點的餐點份量來說，我覺得最多喝4到5碗差不多，喝到10幾碗都快喝完一整鍋，難怪老闆會不爽」、「雖然都說是可以喝到飽，但是一般人不會像妳一樣有辦法厚著臉皮，點一碗甜不辣灌掉別人一整桶湯吧」、「現在的人都不知道『分寸』兩個字怎麼寫了」。