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曾做「酒店小姐」感驕傲！ 女生直言好處多不後悔 1句話惹爭議

香港01／ 撰文：桃樂斯
女生表示這個工作讓她買了許多喜歡的名牌手袋。（Dcard圖片）
女生表示這個工作讓她買了許多喜歡的名牌手袋。（Dcard圖片）

為了錢出賣肉體，真的值得嗎？日前台灣就有女生驕傲地發文分享她做過酒店小姐，所賺的錢不只買了許多名牌手袋，亦付清學貸和家裏債務，更存到出國留學基金，故稱完全不後悔此決定，「對啊做小姐又怎麼了」。有網民認為台女為錢出賣身體很「骯髒」，部份人則覺得靠自己勞力賺錢，只要樓主本人接受，旁人也沒資格評論。惟有網友發現，樓主貼出的圖片來源皆能在網絡上找到，質疑是創作文。

樓主在Dcard討論區以「對啊做小姐又怎麼了」為題發帖，指看到很多同樣都是做小姐的前輩放狠話，認為做酒店小姐就是要「敢做敢當」，所以決定驕傲地承認她曾經因為錢做過酒店小姐，直言「完全不後悔」。

她表示這個工作不只讓她買了許多喜歡的名牌手袋，也付清困擾多年的學貸和家裏債務，甚至存到出國留學的基金。她已辭去酒店小姐工作，打算遊玩一番「先去日本、韓國、泰國」，以犒勞過往辛苦工作的自己，準備年底前往英國修讀研究所。

樓主直言不諱地承認當過小姐，不少網民都揶揄她「骯髒」，「不是指要在網路上驕傲承認，是未來要跟另一半誠實告知」、「你被物質生活牽着走嗎？」、「你的人生要怎麼走我沒意見，但你發文鼓吹這種風氣，我就不同意」。有留言覺得用薪水來支付留學費用還能接受，不過為買奢侈品則另當別論。

另一派網友支持樓主，認為小姐也是靠勞力賺錢，應獲得尊重，「不偷不搶」、「有這種行業需求，我覺得也是一種職業」、「酒店小姐同受憲法職業自由的保障」。

惟不少眼利網友發現，樓主貼出的名牌手袋都是從網上下載得來圖片，質疑「這不是反串高級酸文嗎」、「怎麼業配文，是不是市場供需不足」、「沒有發票我不相信！盜圖真的很扣分」、「左上的包包是滿額贈啦」。

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文章授權轉載自《香港01》

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