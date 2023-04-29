快訊

基層醫怨公費補助快篩縮水「越篩越虧」 轟指揮中心不食人間煙火

連員工都不愛Siri！蘋果人工智能發展龜速 導致「多人離職」慘況曝光

日本跑酷玩家Zen「飛躍7層樓高雄大樓」 8秒影片頭皮發麻

聯合新聞網／ 綜合報導
職業跑酷選手ZEN，從高雄一棟7層樓高的大樓頂樓，飛躍近三公尺到另一棟大樓。圖擷自teamfarang IG
職業跑酷選手ZEN，從高雄一棟7層樓高的大樓頂樓，飛躍近三公尺到另一棟大樓。圖擷自teamfarang IG

日本一名在國際上享有高知名度的職業跑酷選手ZEN（島田善），日前拍攝了一段影片，從一棟7層樓高的大樓頂樓，飛躍近三公尺到另一棟大樓，令人看得膽戰心驚、頭皮發麻，而影片中的地點正是在台灣的高雄。

ZEN日前受邀到台灣參加活動，期間跑到高雄一處民宅大樓，在沒有助跑、戴護具的情況下，從頂樓直接跳過兩米八的棟距到另棟大樓頂樓，8秒的影片吸引89萬次瀏覽，不少網友紛紛留言表示「一個滑倒就完蛋了」、「看完要得心臟病」、「你可以冒著生命危險，在較低的地點做同樣的事情」、「我喜歡跑酷，但有些年輕人會模仿你，這結果可能讓他們出意外而死」、「太猛了來台灣跑酷！」

此外，據《ETtoday》報導，兩棟大樓的管理員都對於ZEN到頂樓一事都不知情。

※ 提醒您：危險動作請勿模仿

日本

延伸閱讀

越式洗髮「美容+全餐1500元」為何特別貴？內行人曝1條龍服務

妹子ATM領普發6000！一舉動「糗爆」沒領到 網笑翻：我也有經驗

相關新聞

日本跑酷玩家Zen「飛躍7層樓高雄大樓」 8秒影片頭皮發麻

日本一名在國際上享有高知名度的職業跑酷選手ZEN（島田善），日前拍攝了一段影片，從一棟7層樓高的大樓頂樓，飛躍近三公尺到另一棟大樓，令人看得膽戰心驚，而影片中的地點正是在台灣的高雄...

越式洗髮「美容+全餐1500元」為何特別貴？內行人曝1條龍服務

台中一名男子在路上發現一間新開的「越式洗髮」店，招牌上掛著越南美女的照片，寫著美容、全餐要價1500元，讓他不禁疑惑「滿街美髮店，為何這間特別貴！」...

妹子ATM領普發6000！一舉動「糗爆」沒領到 網笑翻：我也有經驗

政府普發6000元，已經很多人陸續領到了。近日有一名女網友要到ATM領去6000元時，瞬間恍神，結果做錯了一個動作，不只沒有領到錢，還讓自己糗翻，網友看到也笑到不行。

發票掃碼存入App不能丟！中獎後「少做1事」領不到錢

紙本發票上附有QR-CODE，民眾可掃碼至財政部「統一發票兌獎」App內，就不需自行對獎，不過財政部提醒，若是幸運中獎，民眾仍需持「發票正本」才能領獎。

想保存香蕉「太熱太冷都不行」！防夏天過熟靠這一招

香蕉是常見的水果。不僅味道好吃，也只需要剝皮就能食用，十分方便。對有在健身的人來說，還是相當優異的澱粉來源。若要挑缺點，則是香蕉容易才放一陣子，就整根變成黑的。近來日本媒體，就分享了香蕉變黑的原因，以及如何減緩變黑的一些訣竅。

驚見「高級和牛」掉在路邊！他近看才知真相「差點煮來吃」

日本和牛享譽國際，高級和牛軟嫩及豐富的油花，讓許多老饕讚不絕口。近來有位日本網友，居然在路上看到塊疑似牛肉的物品，讓人感到非常意外。即使後來真相大白，仍有不少網友表示，這怎麼看都是一塊令人垂涎三尺的高級肉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦