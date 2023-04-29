日本跑酷玩家Zen「飛躍7層樓高雄大樓」 8秒影片頭皮發麻
日本一名在國際上享有高知名度的職業跑酷選手ZEN（島田善），日前拍攝了一段影片，從一棟7層樓高的大樓頂樓，飛躍近三公尺到另一棟大樓，令人看得膽戰心驚、頭皮發麻，而影片中的地點正是在台灣的高雄。
ZEN日前受邀到台灣參加活動，期間跑到高雄一處民宅大樓，在沒有助跑、戴護具的情況下，從頂樓直接跳過兩米八的棟距到另棟大樓頂樓，8秒的影片吸引89萬次瀏覽，不少網友紛紛留言表示「一個滑倒就完蛋了」、「看完要得心臟病」、「你可以冒著生命危險，在較低的地點做同樣的事情」、「我喜歡跑酷，但有些年輕人會模仿你，這結果可能讓他們出意外而死」、「太猛了來台灣跑酷！」
此外，據《ETtoday》報導，兩棟大樓的管理員都對於ZEN到頂樓一事都不知情。
※ 提醒您：危險動作請勿模仿
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