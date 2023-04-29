妹子ATM領普發6000！一舉動「糗爆」沒領到 網笑翻：我也有經驗

政府普發6000元，已經很多人陸續領到了。近日有一名女網友要到ATM領去6000元時，瞬間恍神，結果做錯了一個動作，不只沒有領到錢，還讓自己糗翻，網友看到也笑到不行。

一名女網友在「爆怨公社」以「我要抱怨自己」起頭發文，她表示要去ATM領6000元時，因為要輸入健保卡號，所以就把健保卡拿出來準備。

結果女網友很順手的把健保卡插進了ATM裡面，幸好最後機器有把卡片吐出來，原po也補充自己過去有一次在外面吃飯要結帳，錢拿出來後把錢包遞給店員，自嘲「到底(怎麼回事)！」。

脫線行為也讓網友笑翻，「記憶體剩餘0％」、「妳累了嗎？」、「該吃銀杏了吧」、「也太脫線了」、「上班看到笑出來」、「抱歉，我笑慘了」、「難怪提款機都貼請勿插入健保卡」。

不少人也分享自己健忘經歷，「我有一次坐捷運，拿健保卡刷，刷不過還請服務人員過來看」、「吃餅乾時，撕開包裝袋，把拿出來的餅乾丟進垃圾桶」、「我常把涼麵…拿起來吹」、「我去唱歌，結束時把手機留在包廂，遙控器帶回家」、「我上次金融卡插醫院報到，還被隔壁阿伯看到...」。