想保存香蕉「太熱太冷都不行」！防夏天過熟靠這一招

香蕉是常見的水果。不僅味道好吃，也只需要剝皮就能食用，十分方便。對有在健身的人來說，還是相當優異的澱粉來源。若要挑缺點，則是香蕉容易才放一陣子，就整根變成黑的。近來日本媒體，就分享了香蕉變黑的原因，以及如何減緩變黑的一些訣竅。

根據日本媒體「ラジオ関西トピックス」報導，香蕉是對溫度變化比較敏感的水果，處在極端高溫或低溫的環境時，就容易有變色的現象。另外，香蕉對衝擊的抗性也不好，只要受到一點刺激，香蕉皮和果肉就有可能變黑，是很嬌嫩的水果。

想要妥善保存香蕉，適當的環境溫度為攝氏15～20度左右。最好選在不會直接被陽光曝曬，通風良好的地方。如果是一般住家，推薦放在大家出入比較頻繁的客廳或者廚房等等。

然而在夏天時期，一般氣溫經常超過20度，香蕉成熟的速度也比較快，表皮更容易產生斑點。如果沒辦法儘早食用，可以先放在冰箱裡的蔬果室冷藏，如此一來便可稍微減緩香蕉的熟成速率，以便在最適當的時機點，品嚐美味的香蕉。