外婆生前捐龍柱！子孫燒金元寶卻被嫌「燒太多」收2千清潔費

在親友過世後，許多人會透過燒香拜拜的方式祭祖。有網友抱怨，她近日到新竹某宮廟燒「金元寶」給去世的外婆時，竟被宮廟人員以「燒太多」為由，要求支付2000元的清潔費，她指出，外婆生前還捐龍柱、佛像，他們也花了上萬元處理後事，將外婆神主牌安置在該廟，如今卻被收費，讓她怒嗆「死要錢噁心死了」。

一名網友在爆料公社發文表示，「前幾天燒太多金元寶被宮廟人員罵，我說我外婆神主牌放這，我就是要燒錢給往生的外婆，還叫我去別邊燒，真的差點沒說我去別邊燒給鬼嗎？」

該網友表示，「外婆生前也捐你們一根廟龍柱跟兩尊佛像的費用，也在你們宮裡花了不少錢，現在人死了，我去燒個元寶給外婆，被要求要再付費，我家人花上萬元買神主牌放這，我們做子孫的給元寶希望她能早日投胎，就在那擾亂別人燒元寶的心情」。

該網友痛罵，「死愛錢，說不是跟他買的金紙就要收費，硬要收什麼清潔費2000、3000元，害我又飆人一頓，開宮廟不是要香火鼎盛嗎？整天要別人付費，噁心死了」。

其他網友則留言「外婆在世的時候，不該捐龍柱，應該要捐那口金爐」、「香火鼎盛指的是您給他的新台幣…不是燒掉的部分」、「是真的燒滿多的，但這下你也知道捐錢給他們蓋廟對你們的人生其實不會有太大的幫助對吧」。

不過也有網友注意到發文網友燒紙錢的方式似乎有誤，留言「宮廟裡的金爐燒給往生者⋯ 這樣轉帳會錯誤啦」、「神主牌放私人宮廟？」、「祖先跟神明有不同一個爐啊」、「神明的金爐確實不適合燒東西給往生者，但收二、三千的清潔費也誇張至極」。