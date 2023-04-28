驚見「高級和牛」掉在路邊！他近看才知真相「差點煮來吃」

日本和牛享譽國際，高級和牛軟嫩及豐富的油花，讓許多老饕讚不絕口。近來有位日本網友，居然在路上看到塊疑似牛肉的物品，讓人感到非常意外。即使後來真相大白，仍有不少網友表示，這怎麼看都是一塊令人垂涎三尺的高級肉。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter大學生網友「Konkani_Pet」最近分享，表示他有一次走在路上時，突然看到斑馬線中央，掉落了一塊色澤鮮紅，感覺非常高級的肉塊，讓他非常好奇，怎麼會有一塊肉掉在這邊。

不過，他後來仔細一看，才發現原來這不是真正的肉，而是以肉為造型的一條毛巾。這位網友笑稱自己是鄉下出身，已經習慣在野外看到的東西，過一會兒就出現在家裡的餐桌上，因此要是真的讓他撿到一塊肉，搞不好就直接煮來吃進肚子了。

其他網友也紛紛表示「看起來超好吃耶」、「感覺切得很薄，適合壽喜燒」、「看起來完全就是塊高級肉」、「新鮮的肉來了」、「簡直就是國產和牛」、「GOOGLE顯示：松坂牛」、「我是不太想吃掉在地上的肉啦」、「我生日時有收過這個毛巾當禮物」。