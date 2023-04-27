只生不教？他嘆「8+9小孩變多」 鄉民揭殘酷真相：早點習慣吧

台灣年輕人不婚不生，導致人口連續3年負成長，少子化問題已成為國安危機。然而，就有一名網友PO文表示，日前看到兩個小孩在麥當勞「耍猴」，想到未來中產少子化，8+9小孩比例恐變多，因此疑惑問道「這樣正常小孩是不是超危險，會遇到同班的8+9小孩」，掀起網友熱議。

該名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，看到兩個小孩在麥當勞「耍猴」，想到未來中產階級少子化，8+9小孩比例可能變多，加上國小數量也一直在減少，讓他忍不住上網詢問「這樣正常小孩是不是超危險，會遇到同班的8+9小孩」。

貼文一出，網友紛紛回應「會，整體素質持續降低，M型化社會越來越明顯，要趁早往上爬，不然以後真的上不去了」、「因為學歷越高越不生」、「現在很多年輕媽媽擺爛放養，也是主因」、「8+9生一堆，中產不生，有錢人生一兩個，未來注定一堆8+9，早點習慣吧」、「只剩8+9願意生啊…其實養小孩真的沒那麼貴，是一堆人比較心態在作祟」。

此外，還有網友提到，「學區變得超級重要」、「挑好地方住超重要」、「唸私立，住台北市，問題少很多」、「一堆人擠私中，不想遇到8+9小孩」、「去學區房跟私中避難吧，8+9父母連一學期1500的公立學雜費都不太想出」。