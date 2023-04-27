電風扇外殼驚見多顆小圓球 過來人秒懂：收衣服要特別檢查

有網友日前發現家中的電風扇上面出現好幾顆綠色小圓球，其中一顆還破掉了，但他一眼就知道這是什麼東西，將照片PO上網後也引來大批鄉民討論，不少人都有相同的經驗。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，電風扇的外殼上面黏了至少13顆綠色小圓球，其中一顆還破掉，他一眼就知道這個是「荔枝椿象」的卵，還緊張地說「為了不見的那一顆，我跟大家一樣焦慮」（荔枝椿象固定產下14顆卵）。

許多有類似經驗的人紛紛留言「曬衣服真的要小心，要甩一甩再收」、「之前產在我襪子裡面，我直接給它穿進去，噁心死了」、「那個卵殼比雞蛋殼還厚，藥物沒用，只能用物理攻擊」、「孵化後（荔枝椿象）綠色是剛產出，變褐色就是快孵化了」、「春天到了，請各位收衣服的時候要特別檢查，幾乎天天都有」、「每年這個時候衣服晾在外面都要很小心，免得衣櫃突然就多出一堆小噁蟲，可惡的荔枝椿象」。

據《有機農業全球資訊網》指出，荔枝椿象的蟲卵為黃綠圓球狀，幼蟲體色鮮艷，背部有縱斜斑紋分布，成蟲外型似盾牌，腹面披有白蠟粉。荔枝、龍眼、香蕉等水果是牠危害的對象，春天是荔枝椿象的交配期，要避免成蟲大量繁殖須把握此時期防治。