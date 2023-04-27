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星宇首航洛杉磯邀百萬航空網紅Sam開箱 行李箱造型盥洗包有亮點

聯合新聞網／ 綜合報導
昨(26)日星宇首航洛杉磯，邀請全球知名百萬航空YouTuber崔佳星(Sam Chui)搭乘。圖擷取自IG
昨(26)日星宇首航洛杉磯，邀請全球知名百萬航空YouTuber崔佳星(Sam Chui)搭乘。圖擷取自IG

昨(26)日星宇首航洛杉磯，邀請全球知名百萬航空YouTuber崔佳星(Sam Chui)搭乘，身穿夏威夷花襯衫的Sam一現身，令不少粉絲們又驚又喜，紛紛要求合照，他登機後見到頭等艙行李箱造型盥洗包，忍不住大讚很有創意，還可以拿來當手提包。

昨(26)日星宇首航洛杉磯，邀請全球知名百萬航空YouTuber崔佳星(Sam Chui)搭乘。圖擷取自IG
昨(26)日星宇首航洛杉磯，邀請全球知名百萬航空YouTuber崔佳星(Sam Chui)搭乘。圖擷取自IG

根據ETtoday的報導指出，目前專職當YouTuber的崔佳星，被問到對於搭過星宇航空的曼谷－台北行程感受如何，他表示飛機很新，而這次洛杉磯航班起飛後，他就立刻拿起攝影機到機尾拍攝，同時也訪問艙長、空服員，與粉絲們聊天。

Sam還分享飛機餐心得，他選擇的是胡同牛排，他表示這是他在飛機上吃過最好吃的牛排，另外他也品嘗了台灣道地的珍珠奶茶。他透露完成洛杉磯首航後，將轉往香港與疫情3年都沒回大陸與香港的母親會合。

他在IG貼文中表示，這趟從台北飛往洛杉磯的首屆航班真棒，不是每天都有航空公司董事長會親自駕駛飛機載他的客人，他很喜歡這趟飛行中的每一個部分，有全新的飛機與很棒的道地風味餐，以及令人驚豔的軟性產品，更詳細的資訊之後會在他的社群上播出，還請粉絲們持續鎖定。

昨(26)日星宇首航洛杉磯，邀請全球知名百萬航空YouTuber崔佳星(Sam Chui)搭乘。圖擷取自IG
昨(26)日星宇首航洛杉磯，邀請全球知名百萬航空YouTuber崔佳星(Sam Chui)搭乘。圖擷取自IG

另外，他也表示星宇選擇在2020年航空業景氣最差的時候創立，很開心今天能看見他們首次在洛杉磯亮相。他認為星宇有優勢，帶著新的飛機與設計，創立一間新的奢華航空公司，另外他也認為星宇的經營方式取決於如何快速擴展，並確保乘客與亞洲間有更多的連結性。

據了解，Sam是一名澳洲華人航空評論家及旅遊Youtuber，現居阿拉伯聯合大公國，目前在YouTube上他有超過3百萬名訂閱者，總觀看次數達6億，還出了4本關於民航的書籍。

星宇航空 網紅

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