老公洗澡快2小時不出來 她直闖浴室見「這一幕」哭笑不得

洗澡是一天當中最放鬆的時刻，不少人會在洗澡時哼歌或放空，因此洗澡時間會特別長。一名網友表示，和老公是男女朋友時，就發現對方洗澡時間有點久，沒想到結婚後更誇張，最久的紀錄有快2小時，於是想問問，網友們的另一半洗澡是否也洗很久。

一名網友在Dcard「心情板」發文，她從跟老公還是男女朋友時，就發現對方洗澡時間有點久，大約30~40分鐘，但結婚生了孩子後更誇張，直接不客氣地洗到一個多小時，最久紀錄是「快二個小時」，現在她都會沒有禮貌地直闖進去想抓抓看對方到底在幹嘛，結果老公很享受蓮蓬頭帶給他熱水沖洗的爽感，很舒服的閉著眼睛享受淋浴，令原po哭笑不得，於是好奇，「有人的老公洗澡也這麼久嗎？」，引起不少網友討論。

網友紛紛表示，「熱水器廣告蠻適合找你老公拍的」、「就一種放鬆的方式，已經不單純算洗澡了」、「男生可能先坐在馬桶玩遊戲半小時」、「難道都沒人想過～另一半也需要個人的時間嗎？在洗澡的這兩個小時、或是躲在車上的這兩個小時，等於是把小孩丟給對方單獨照顧兩個小時呢～互相轉換立場吧！！說不定媽媽也是一下班就立刻衝去接小孩，根本連自己得片刻時間都沒有呢，另一半卻利用這樣的方式逃避！」。

有網友則認為，洗澡就是想放鬆且擁有個人時間的時候，、「可能覺得你煩吧，哈哈，想要有自己的空間，我朋友就是回到家也會在車上待一兩小時放鬆自己」、「連洗澡也要被管，他好可憐」。

不過，有網友表示，「如果沖澡兩個小時是人都會關心一下吧…不管是家長、小孩、伴侶、舍友都會好奇一下，為什麼可以洗這麼久，與其說管，不如說好奇」、「說實在如果是我，我會擔心耶！！擔心在裡面會不會因為太悶昏倒？滑倒撞到浴缸？如果哪天真的出事了，又想說反正他都洗兩個小時，錯過了救援時間…那真的會後悔一輩子的」。