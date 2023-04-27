快訊

欣羨長榮有它？張國煒：我只有遺產啊 還不見得拿得到

離譜！竹北天坑吃掉一輛車 特斯拉遭殃整輛掉進洞

NBA／灰熊沒出局！雙星轟64分退湖人延長戰線

老公洗澡快2小時不出來 她直闖浴室見「這一幕」哭笑不得

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，和老公是男女朋友時，就發現對方洗澡時間有點久，沒想到結婚後更誇張，於是想問問，網友們的另一半洗澡是否也洗很久。圖／ingimage
有網友表示，和老公是男女朋友時，就發現對方洗澡時間有點久，沒想到結婚後更誇張，於是想問問，網友們的另一半洗澡是否也洗很久。圖／ingimage

洗澡是一天當中最放鬆的時刻，不少人會在洗澡時哼歌或放空，因此洗澡時間會特別長。一名網友表示，和老公是男女朋友時，就發現對方洗澡時間有點久，沒想到結婚後更誇張，最久的紀錄有快2小時，於是想問問，網友們的另一半洗澡是否也洗很久。

一名網友在Dcard「心情板」發文，她從跟老公還是男女朋友時，就發現對方洗澡時間有點久，大約30~40分鐘，但結婚生了孩子後更誇張，直接不客氣地洗到一個多小時，最久紀錄是「快二個小時」，現在她都會沒有禮貌地直闖進去想抓抓看對方到底在幹嘛，結果老公很享受蓮蓬頭帶給他熱水沖洗的爽感，很舒服的閉著眼睛享受淋浴，令原po哭笑不得，於是好奇，「有人的老公洗澡也這麼久嗎？」，引起不少網友討論。

網友紛紛表示，「熱水器廣告蠻適合找你老公拍的」、「就一種放鬆的方式，已經不單純算洗澡了」、「男生可能先坐在馬桶玩遊戲半小時」、「難道都沒人想過～另一半也需要個人的時間嗎？在洗澡的這兩個小時、或是躲在車上的這兩個小時，等於是把小孩丟給對方單獨照顧兩個小時呢～互相轉換立場吧！！說不定媽媽也是一下班就立刻衝去接小孩，根本連自己得片刻時間都沒有呢，另一半卻利用這樣的方式逃避！」。

有網友則認為，洗澡就是想放鬆且擁有個人時間的時候，、「可能覺得你煩吧，哈哈，想要有自己的空間，我朋友就是回到家也會在車上待一兩小時放鬆自己」、「連洗澡也要被管，他好可憐」。

不過，有網友表示，「如果沖澡兩個小時是人都會關心一下吧…不管是家長、小孩、伴侶、舍友都會好奇一下，為什麼可以洗這麼久，與其說管，不如說好奇」、「說實在如果是我，我會擔心耶！！擔心在裡面會不會因為太悶昏倒？滑倒撞到浴缸？如果哪天真的出事了，又想說反正他都洗兩個小時，錯過了救援時間…那真的會後悔一輩子的」。

另一半 結婚

延伸閱讀

你還在把馬桶當洗澡椅嗎？「3行為」千萬別繼續！恐增浴室跌倒風險

好噁！浴室踏墊下方「全是蟲」引發網友暴動 靠近一看發現鬧烏龍

她帶兒入住知名「猛鬼飯店」被安排到命案房間 網見1張照歪樓：可以解鎖很多活動

磁磚浴缸竟有靈異故事？入住旅社驚見它 網友點出一致命泡澡缺點

相關新聞

運量難提升「輕軌能救台中捷運」？ 網搖頭曝1關鍵：這才是大招

台中捷運綠線於2021年4月25日正式通車，而藍線的綜合規劃也已通過交通部審查。不過，一名網友在網路上發文，表示有人認為台中捷運運量遲遲無法提升，好奇詢問大家「可以怎麼救？」而貼文曝光後也掀起討論。

老公洗澡快2小時不出來 她直闖浴室見「這一幕」哭笑不得

洗澡是一天當中最放鬆的時刻，不少人會在洗澡時哼歌或放空，因此洗澡時間會特別長。一名網友表示，和老公是男女朋友時，就發現對方洗澡時間有點久，沒想到結婚後更誇張，最久的紀錄有快2小時，於是想問問，網友們的另一半洗澡是否也洗很久。

超毛的！老公深夜獨自坐客廳 監視器突傳女聲「哈囉、掰掰」

不少人為了掌握家裡狀況，會裝設監視器來查看，但有一名女網友卻透露日前深夜老公一個人獨自坐在客廳滑手機，家中監視器卻傳來女生聲音，老公叫醒當時正在睡覺的她並且告知此事，女網友聽了毛骨悚然，多數鄉民都直指這是被駭客入侵。

夫妻假日看屋就簽約 入住見真相氣炸：房仲沒有提

買房學問大！有時不能單聽房仲的說詞，要在不同時間不同天氣多去幾次，才能挑選到適合且滿意的房子。有位女網友在網路平台貼文表示，自己跟先生都有工作只能假日看房，初看房時，房仲也沒有提平 日會有一輛發財車在大門口擺攤賣早點，入住後的第一個星期一才發現這件事，經攀談後才知擺攤阿姨已經賣了7年，於是想問一下大家能接受家門口有人擺攤嗎？

網紅點出台灣3大亂象直言「我不喜歡」 網友大讚：中肯

台灣有好也有壞，但需要有勇氣的人指出不足以求進步！網紅錫蘭（Ceylan）日前在YouTube頻道發布新的影音，除了告知自己來台6個月後順利取得3年的居留證外，並開玩笑的說「可以進台灣的監獄了」，同時也對6個月居住台灣期間對 台灣的感覺及看法。

男收罰單不爽開嗆「烏龜車還檢舉別人」 網反酸：你好意思？

部分駕駛收到罰單時，內心多少會有點不快，認為自己得花上一筆錢來繳清罰款，不過若違規是事實，發文抗議可能會引來網友吐嘈。日前就有一名網友指出，他被「龜內線」的駕駛檢舉「用爬坡道超車」，氣憤表示「這什麼心態？」沒想到貼文反被網友嗆「你好意思？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦