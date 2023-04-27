超毛的！老公深夜獨自坐客廳 監視器突傳女聲「哈囉、掰掰」

不少人為了掌握家裡狀況，會裝設監視器來查看，但有一名女網友卻透露日前深夜老公一個人獨自坐在客廳滑手機，家中監視器卻傳來女生聲音，老公叫醒當時正在睡覺的她並且告知此事，女網友聽了毛骨悚然，多數鄉民都直指這是被駭客入侵。

女網友在臉書「爆怨公社」表示，前幾天晚上11點多，她正在房間睡覺，而老公一個人坐在客廳滑手機，突然家中的監視器傳出一個女生的聲音說「哈囉」，過了5秒又說「掰掰」，老公覺得那不是原PO的聲音，於是先把監視器電源關掉，然後進到房間叫醒她。

老公問原PO「妳剛剛有用監視器跟我說話嗎？」並把過程告訴她，讓她聽完後覺得毛骨悚然。原PO說這個台監視器用了6年，第一次發生這種情況，她不知道這是系統異常還是駭客入侵，或者真的是靈異事件，不過她認為「任何品牌，只要有聯網都會有風險，其實被監控也還好，影像在客廳也沒什麼好看的」。

貼文引來上千人留言討論，多數人都認為是被駭客入侵，「被駭了吧」、「這是被駭客入侵啦，新聞媒體報很多次了」、「正常的！我做監控的，那種wifi版只要用預設值很容易被連入」、「帳號密碼先換掉吧，有時太簡單還是會被破解」、「那是有人侵入那台設備啦，若設定沒改要從遠端侵入很簡單的」、「一般來說能接網路的攝影機帳密一定要改，有些人都不改直接用預設帳密or簡易密碼，很容易就被有心人士破解了」、「我是做監控的，這種我聽過很多，這種WiFi機真的要很小心」。

也有網友有類似經驗，「我家監視器不僅會自己說話，還常常會自己轉動方向，覺得是不是秀斗了就沒再管它」、「之前我家裡有放，也是常有陌生聲音說話」、「我也遇過欸，而且它還會左右動，之後嚇到直接把電源拔了」、「我曾經也有這台，家人說有發生類似的聲音，我個人是不信啦，但就是那麼懸」。