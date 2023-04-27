快訊

吃炸物不會比較快樂？研究發現這物比炸雞更易影響心理健康

郭台銘中部趴趴走 鴨子划水在南投特吃香

出庭詳述案發過程！女專欄作家：川普在百貨公司內強暴了我

超毛的！老公深夜獨自坐客廳 監視器突傳女聲「哈囉、掰掰」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO家中的監視器日前深夜竟然傳出女生的聲音，讓她毛骨悚然。 示意圖／ingimage
原PO家中的監視器日前深夜竟然傳出女生的聲音，讓她毛骨悚然。 示意圖／ingimage

不少人為了掌握家裡狀況，會裝設監視器來查看，但有一名女網友卻透露日前深夜老公一個人獨自坐在客廳滑手機，家中監視器卻傳來女生聲音，老公叫醒當時正在睡覺的她並且告知此事，女網友聽了毛骨悚然，多數鄉民都直指這是被駭客入侵。

女網友在臉書「爆怨公社表示，前幾天晚上11點多，她正在房間睡覺，而老公一個人坐在客廳滑手機，突然家中的監視器傳出一個女生的聲音說「哈囉」，過了5秒又說「掰掰」，老公覺得那不是原PO的聲音，於是先把監視器電源關掉，然後進到房間叫醒她。

老公問原PO「妳剛剛有用監視器跟我說話嗎？」並把過程告訴她，讓她聽完後覺得毛骨悚然。原PO說這個台監視器用了6年，第一次發生這種情況，她不知道這是系統異常還是駭客入侵，或者真的是靈異事件，不過她認為「任何品牌，只要有聯網都會有風險，其實被監控也還好，影像在客廳也沒什麼好看的」。

貼文引來上千人留言討論，多數人都認為是被駭客入侵，「被駭了吧」、「這是被駭客入侵啦，新聞媒體報很多次了」、「正常的！我做監控的，那種wifi版只要用預設值很容易被連入」、「帳號密碼先換掉吧，有時太簡單還是會被破解」、「那是有人侵入那台設備啦，若設定沒改要從遠端侵入很簡單的」、「一般來說能接網路的攝影機帳密一定要改，有些人都不改直接用預設帳密or簡易密碼，很容易就被有心人士破解了」、「我是做監控的，這種我聽過很多，這種WiFi機真的要很小心」。

也有網友有類似經驗，「我家監視器不僅會自己說話，還常常會自己轉動方向，覺得是不是秀斗了就沒再管它」、「之前我家裡有放，也是常有陌生聲音說話」、「我也遇過欸，而且它還會左右動，之後嚇到直接把電源拔了」、「我曾經也有這台，家人說有發生類似的聲音，我個人是不信啦，但就是那麼懸」。

爆怨公社 監視器

延伸閱讀

在國中校門前面！汽車轉彎時未注意撞分隔島 90度側翻

一盒壯陽保健食品竊盜案 南警調百支監視器窮追法辦

邊牧和阿金同天逃家「相約網咖過夜」！網見監視器一幕笑：根本是私奔開房間

影／駭客能遠端開啟你家的智慧車庫門！個資順便也偷走

相關新聞

超毛的！老公深夜獨自坐客廳 監視器突傳女聲「哈囉、掰掰」

不少人為了掌握家裡狀況，會裝設監視器來查看，但有一名女網友卻透露日前深夜老公一個人獨自坐在客廳滑手機，家中監視器卻傳來女生聲音，老公叫醒當時正在睡覺的她並且告知此事，女網友聽了毛骨悚然，多數鄉民都直指這是被駭客入侵。

夫妻假日看屋就簽約 入住見真相氣炸：房仲沒有提

買房學問大！有時不能單聽房仲的說詞，要在不同時間不同天氣多去幾次，才能挑選到適合且滿意的房子。有位女網友在網路平台貼文表示，自己跟先生都有工作只能假日看房，初看房時，房仲也沒有提平 日會有一輛發財車在大門口擺攤賣早點，入住後的第一個星期一才發現這件事，經攀談後才知擺攤阿姨已經賣了7年，於是想問一下大家能接受家門口有人擺攤嗎？

網紅點出台灣3大亂象直言「我不喜歡」 網友大讚：中肯

台灣有好也有壞，但需要有勇氣的人指出不足以求進步！網紅錫蘭（Ceylan）日前在YouTube頻道發布新的影音，除了告知自己來台6個月後順利取得3年的居留證外，並開玩笑的說「可以進台灣的監獄了」，同時也對6個月居住台灣期間對 台灣的感覺及看法。

男收罰單不爽開嗆「烏龜車還檢舉別人」 網反酸：你好意思？

部分駕駛收到罰單時，內心多少會有點不快，認為自己得花上一筆錢來繳清罰款，不過若違規是事實，發文抗議可能會引來網友吐嘈。日前就有一名網友指出，他被「龜內線」的駕駛檢舉「用爬坡道超車」，氣憤表示「這什麼心態？」沒想到貼文反被網友嗆「你好意思？」

社區要求外送員年繳150元被罵翻 住戶求饒：沒有要收了

日前新竹縣一處社區管委會公告，從5月1日起，foodpanda和Uber的外送員必須年繳150元管理費，就可以免下車登記，消息一出惹怒許多外送員，紛紛將這個社區列入「外送禁區」，眼見風波擴大，該管委會趕緊撤銷這項決議，但有住戶卻無奈發文表示沒有外送員願意接單。

比台北可怕！他被馬祖物價嚇到 過來人曝「無奈原因」

近年離島觀光風行，而馬祖每年4月開始的藍眼淚節，更是吸引不少觀光客造訪。有網友近日到馬祖旅遊，卻被當地的物價嚇到，直呼「物價比台北還可怕」。貼文引發討論，過來人無奈表示「就物資缺乏」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦