網紅點出台灣3大亂象直言「我不喜歡」 網友大讚：中肯

台灣有好也有壞，但需要有勇氣的人指出不足以求進步！網紅錫蘭（Ceylan）日前在YouTube頻道發布新的影音，除了告知自己來台6個月後順利取得3年的居留證外，並開玩笑的說「可以進台灣的監獄了」，同時發表居住台灣6個月期間對台灣的感覺及看法。

身為比利時與中國混血的網紅錫蘭（Ceylan）在影片一開頭就表明自己是就事論事，因為只要台灣人聽到他說的中文腔調而且是批評台灣時，就會給他扣上中共同路人的紅帽子，他強調自己不是中共同路人，因為「他從小到大不知道自己是哪裡人，沒有所謂的民族認同感」。

錫蘭來台灣前以為「台灣是說中文的日本，台北是說中文的東京」，實際來到台灣後才發現那是不切實際的想法，而且天天都感受到文化上的衝擊，錫蘭坦白說自己只能試著慢慢妥協。

影片中，錫蘭透露來台生活6個月，想分享一下融入台灣生活後關於本地幾個難以接受的負面想法，包括交通亂象、台灣醜陋的市容和媒體生態。首先是交通亂象，日前台灣交通才被外國人稱「行人地獄」，他表示「若要說台灣的行走環境是第三世界，他也覺得完全不為過」。他更舉台南華國街為例，不僅行人爭道很危險，用餐時的汽油味和噪音，讓他覺得很臭很吵，所以他寧願叫車也不走路，他覺得「他看不到政府有任何決心想處理交通問題」。對於台灣駕駛技術和素質也頗有怨言，不僅駕駛亂開車，未嚴懲酒駕者也令他不解。

其次是台灣醜陋的市容，初接觸台灣心想「這個地方怎麼能這麼醜」，他認為「市容問題顯示台灣人不在乎也缺乏美感，城市裡到處都是不倫不類的建築」，也表示市容亂跟交通亂象是相輔相成的。

最後是媒體生態，錫蘭不諱言的表示「台灣充斥著假新聞」。他舉美國一位主持人在推特上貼了一篇反諷美國總統拜登的貼文後，台灣的媒體大肆報導，好像拜登真的說過「要毀滅台灣」那樣的話，錫蘭閱讀推特原文後確認該主持人推特不僅追蹤人數不多，他的贊助者還是俄羅斯官方，美國官方也澄清拜登沒有說過那樣的話。錫蘭表示「因為許多觀眾無法鑑別、缺乏思辨能力，這些現象在一個民主的地方是十分危險的」。

當然錫蘭也稱讚「台灣最美的風景是人」，除此之外錫蘭影片中還覺得外國人在台創業困難，美食多樣性不夠。而台灣的言論自由及民主、台灣人很熱情有禮貌、很多東西便宜，這些多是令他印像深刻。最後錫蘭希望台灣人別太自卑，才更能接受指教，從而讓台灣成為更好的地方。

網友在看完影音後，紛紛留言稱讚「一語中的，只待了六個月就比大多的台灣人看的透徹，說的非常真實」、「身為一個台灣人，真心覺得你說的好，台灣的確有很嚴重的問題，當這些問題開始被真正的討論時，才能夠帶來改變的契機，期待你的言論能被更多人看到」、「覺得每個台灣人都應該看看這段影片，真心希望台灣越來越好」、「身為台灣人完全無法反駁。和許多為了收視率只會說優點的youtuber比較起來，理性客觀的分析說明真是讓人讚賞」。