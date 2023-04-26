比台北可怕！他被馬祖物價嚇到 過來人曝「無奈原因」

近年離島觀光風行，而馬祖每年4月開始的藍眼淚節，更是吸引不少觀光客造訪。有網友近日到馬祖旅遊，卻被當地的物價嚇到，直呼「物價比台北還可怕」。貼文引發討論，過來人無奈表示「就物資缺乏」。

一位網友在《PTT Gossiping板》以「馬祖的早餐店怎麼這麼貴啊」為題發文寫道，離島中馬祖也算是大島，各項物資除了從台灣本島運補外，「物資還可以從中國進，怎麼物價比台北還可怕？」從原PO貼出的菜單，其中荷包蛋一顆要20元，最貴的品項是牛排蛋鐵板麵，要價140元。

貼文曝光，網友留言回應「太扯，我一定不吃」、「馬祖？太貴+1」、「20年來經濟最好」、「吃定島上的軍人啊」、「阿兵哥的錢最好騙」。但也有人考量地理狀況，表示「外島都這樣啊，就物資缺乏」、「都是賣給去玩的，觀光區這價格還好吧」、「「馬祖也有其他便宜的吧，離島價格都跟台北差不多」。

根據主計總處公布3月消費者物價指數（CPI）年增率2.35%，儘管比2月回跌0.08個百分點，但食物類、房租等價格持續上漲，尤以雞蛋價格年漲26.52%最驚人，連續17個月年漲幅兩位數，3月更單月飆升17.75%，帶動3月外食費年增率飆上4.08%，主計總處官員坦言「大家會感覺外食壓力很大」。