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社區要求外送員年繳150元被罵翻 住戶求饒：沒有要收了

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。聯合報系資料照片
外送員示意圖。聯合報系資料照片

日前新竹縣一處社區管委會公告，從5月1日起，foodpanda和Uber的外送員必須年繳150元管理費，就可以免下車登記，消息一出惹怒許多外送員，紛紛將這個社區列入「外送禁區」，眼見風波擴大，該管委會趕緊撤銷這項決議，但有住戶卻無奈發文表示沒有外送員願意接單。

此社區為了簡化車輛免下車登記，打算從5月1日起實施送餐車納管措施，外送員只要年繳150元就可以免下車登記，沒想到卻引起輿論譁然，不少外送員相當不滿，還直呼「看到這個社區，一律拒單，一定會棄單的」，其他網友也一面倒地認為應該將費用算在點餐的住戶身上，而不是由外送員來承擔。

眼見鬧大了，社區管委會緊急取消這項決議，但已有許多外送員將這個社區列為拒絕往來戶，住戶也相當困擾。有網友就在臉書「外送員的奇聞怪事」分享這個社區住戶的留言截圖，上面寫著「拜託一下各位外送大哥大姐，不要棄餐了，沒有要收管理費，沒有要收管理費，沒有要收管理費，沒有要收管理費，一直重新配對是在幹嘛啦？」

貼文引起不少回應，「當理所當然的方便，變成不便」、「竟然會有社區跟外送員對抗！厲害」、「提案的腦袋裝什麼？」、「這已經不是收不收的問題，是起毛子（日文，心情的意思）的問題」、「叫餐是他們社區的住戶，不給方便就算了，還要外送員自己負擔費用，是有保障每個月能接到多少單嗎？改天有要送上樓的，是不是還要負擔電費、維修、保養費啊？」、「叫提案的送不就好了」。

有社區住戶留言請求外送員不要棄單。 圖擷自外送員的奇聞怪事
有社區住戶留言請求外送員不要棄單。 圖擷自外送員的奇聞怪事

外送員

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