社區要求外送員年繳150元被罵翻 住戶求饒：沒有要收了

日前新竹縣一處社區管委會公告，從5月1日起，foodpanda和Uber的外送員必須年繳150元管理費，就可以免下車登記，消息一出惹怒許多外送員，紛紛將這個社區列入「外送禁區」，眼見風波擴大，該管委會趕緊撤銷這項決議，但有住戶卻無奈發文表示沒有外送員願意接單。

此社區為了簡化車輛免下車登記，打算從5月1日起實施送餐車納管措施，外送員只要年繳150元就可以免下車登記，沒想到卻引起輿論譁然，不少外送員相當不滿，還直呼「看到這個社區，一律拒單，一定會棄單的」，其他網友也一面倒地認為應該將費用算在點餐的住戶身上，而不是由外送員來承擔。

眼見鬧大了，社區管委會緊急取消這項決議，但已有許多外送員將這個社區列為拒絕往來戶，住戶也相當困擾。有網友就在臉書「外送員的奇聞怪事」分享這個社區住戶的留言截圖，上面寫著「拜託一下各位外送大哥大姐，不要棄餐了，沒有要收管理費，沒有要收管理費，沒有要收管理費，沒有要收管理費，一直重新配對是在幹嘛啦？」