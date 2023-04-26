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男收罰單不爽開嗆「烏龜車還檢舉別人」 網反酸：你好意思？
部分駕駛收到罰單時，內心多少會有點不快，認為自己得花上一筆錢來繳清罰款，不過若違規是事實，發文抗議可能會引來網友吐嘈。日前就有一名網友指出，他在高速公路上被「龜內線」的駕駛檢舉「用爬坡道超車」，氣憤表示「這什麼心態？」沒想到貼文反被網友嗆「你好意思？」
一名網友在PTT發文表示，他最近收到一張罰單，內容是檢舉他「利用爬坡道超車」，他看了照片後發現，檢舉他的人開在內線，時速約87-83公里左右，且距離前車至少6條虛線以上，因此他認為檢舉人太龜速，不爽被超車才檢舉自己。原PO氣炸喊「自己龜還不爽別人超車是什麼心態？我承認我是因為第一次被檢舉心情鬱悶」。
貼文曝光後，雖然有一些人也出聲撻伐烏龜車，不過多數網友仍批評原PO，「爬坡道是給大貨車用的，不是給你超車用」、「龜車龜內線而已，看起來你還有兩線可以超」、「他前面有車不能算龜吧，安全距離就5條白線以上啊」、「你的高速公路只有內線跟爬坡道嗎？」、「車流多也不能說他龜，爬坡道旁邊都會寫不是超車用，你好意思超車？」、「自己違規卻不爽檢舉人，你才是什麼心態」、「爬坡道可以超車嗎？怎不開路肩比較潮？」、「你一定逼他很近或是什麼的，不然誰無聊去檢舉你？」
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