吳彥祖9歲愛女遊日清水寺驚現「超模身材」 手提塑膠袋打扮接地氣
現年48歲的男神吳彥祖2010年與混血模特兒Lisa.S.結婚，育有一名9歲愛女吳斐然，一家人定居在美國。近日一家人被拍到遊覽日本清水寺，吳彥祖放下頭髮，一身藍色格仔打扮，依然是帥哥，女兒吳斐然則在旁邊與父母一起等候。吳斐然雖然只有9歲，但身高已經幾乎到媽媽胸口，高挑纖細，遺傳了父母的好基因，十足超模身材。
從網友分享的照片可見，吳斐然剛購物完，手持塑膠提袋，打扮低調，相當接地氣。發文網友表示：「在等人，站在他旁邊大概十幾分鐘才認出來，可惜禮貌過問後不讓合照，anyway近距離見到活男神了」，有網友回覆表示：「可能因為老婆女兒在，所以不方便合影打擾」。
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文章授權轉載自《香港01》
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