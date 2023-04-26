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日本黑幫分子只因「進場看職棒」就被捕 鄉民驚呆：在台灣可以當議員

聯合新聞網／ 綜合報導
日本甲子園棒球場。路透
日本甲子園棒球場。路透

日本媒體近日報導，兵庫縣有兩名黑幫份子（暴力団）進場看職棒，離開時碰上警察，經盤問後被依「入侵建物」罪名逮捕。PTT鄉民驚呼日本掃黑規定之嚴格，直言：「反觀黑幫在台灣可以從政當議員」。

據日媒《讀賣新聞》報導，兵庫縣警方近日表示，先前有兩名來自大阪、分別為78歲、52歲的黑幫男子到甲子園球場觀看日職養樂多對阪神虎的比賽。比賽結束後，兩人準備回到路邊牽車時被警察上前盤問，才發現原來他們剛才都在場內看球賽，隨後被依入侵建物罪嫌逮捕。

日本警方表示，球場周邊的海報及球票上都已註明「拒絕黑幫人士」，且為了將黑幫分子、惡質應援團等完全逐出棒球界，日本早在2003年12月就已頒布「黑幫勢力排除宣言」，明確規定黑幫成員不得進入球場內。

消息被轉載至PTT，令不少台灣網友十分驚訝，同時羨慕日本的做法：「日本直接公開歧視黑道，台灣什麼時候也能這樣」、「日本暴力團被登記後連銀行開戶都不能，哪像台灣那麼爽」、「台灣什麼時候跟進」。

鄉民也大酸，台灣的黑幫分子則是「高調到怕你不知道」：「在台灣可以從政當議員立委國策顧問」、「反觀台灣，還可以開直播搞電商」、「掃除黑道的決心，反觀==」。

不過，也有網友替兩名黑幫分子打抱不平：「看球算入侵建物？這應該違憲了吧」、「都78歲的人了…看個球賽就被抓也太不近人情了」、「這個法律真神奇，別說台灣，歐美都不可能過吧」、「這種規定百分百違憲，別想了，日本才能這樣玩」。

日本職棒 甲子園 黑道 幫派 PTT

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