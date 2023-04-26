雞排不切要多加20元？便當店解釋原因 網友全不挺

雞排切不切價格竟然有差異？日前一名高雄網友在臉書社團「旗山大小事2.0」抱怨，當天想嚐鮮當地連鎖便當店的雞排便當，招牌標註85元，告訴店家雞排不要切，結店家卻說不切要多加20元，讓網友感覺相當不合理。

網友表示，商家招牌上雞排便當標示85元，當場就問商家「不切為什麼要多加20元？」，等於一個不切的雞排便當變相漲價到105元，商家卻回應「雞排不切是單點價格，所以標價叫做『僅供參考』」，讓網友聽得超級傻眼！

消息引發熱議後，店家也出面澄清，如果雞排不切的話，會用單點的價格來算，至於「雞排便當」則是按克數來秤重，所以才會有價差。業者表示，店裡有單點雞排和雞排便當，單點雞排肉量是240克，但便當裡的雞排只有180克，而整塊重達240克的雞排因為太大了，塞不進去便當盒裡，因此消費者如果點便當，雞排本來就不給整塊。業者也說，櫃檯就有貼公告表示「雞排便當肉量約180克」，但仍然引發民眾誤會。

網友對商家的解釋仍然一頭霧水，在臉書社團上表示「這是什麼邏輯？」、「遇到這種情形，有點欺騙消費者的感覺，所以下次不會再去購買。」網友說，如果雞排不切是單點價格，商家應該直接在招牌上註明清楚，以免引起誤會。

也有人分享經驗，之前買也是吃驚，過一陣子才看到公告，不過至少商家之後有標註雞排便當重量約幾克，但仍表示之後都去買別家了。