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台男噴70萬娶越女「半年被離婚」 他嘆：她們現在想嫁韓國人

聯合新聞網／ 綜合報導
透過婚姻仲介找另一半，恐有人財兩失的風險。 圖／Ingimage
透過婚姻仲介找另一半，恐有人財兩失的風險。 圖／Ingimage

雖然現在不婚不生族越來越多，但渴望組織家庭的人絕非少數。若在國內苦尋不著良緣，有些人仍會透過游走灰色地帶的婚姻仲介配對另一半，但網友分享的一個血淚案例，說明了用金錢買婚姻可能帶來人財兩失的風險。

有人在PTT上詢問現在找越南新娘的行情，一名網友則回文分享去年親戚迎娶失敗的慘痛經歷。該名網友表示，親戚去年陪兒子飛到越南與4位女子相親，選好對象後達成結婚共識，並開始跑流程。

在費用部分，是先付給仲介39萬，聘金、金飾另計，此外每個月要匯款8000元給新娘，包括6000元的生活費，還有2000元的中文補習費。結果半年之後要進行結婚面談時，「老婆」一見面就說「我不要面談了！離婚吧！」，結婚當場變成離婚。雖然仲介口頭答應要再幫忙牽線，但親戚半年來已付出70萬。

發文者提到，親戚透露現在越女找老公的第一志願是韓國人，已很少人願意跟台灣人相親。再者相親成功不代表就能把人帶回國，有些越女會先嫁給韓男或台男，拿到聘金、金飾和談好的匯款，接著「騎驢找馬」，若能尋得更好的對象，半年後當「老公」去接人時就毀婚改嫁，若尚無其他對象則會另找藉口拒絕前往韓國、台灣。

對於這種血淚實例，有網友直呼像「另類詐欺」，「毀約不用付違約金嗎？說不嫁就不嫁的」、「這已經超越仙人跳了，有夠慘」、「還是直接去當地自己認識比較實在」。也有人分析台灣人在越南已無優勢的原因，「越南經濟也越來越好，自然來台灣誘因不像10-20年前那樣，韓國流行文化又一直輸入東南亞，年輕女生觀念都改觀了」、「當地比較哈歐美日韓，那麼多台男欺負越女的新聞，現在台灣早已經不吃香」。

還有不少人認為這樣的發展並不意外，「用錢買的，八成都會跑，別浪費錢了」、「婚姻就是賭博，願賭服輸，別想太多」、「花錢買的感情本來就沒保障啊，認真談感情的都會跑掉了」。

結婚 越南 兩性關係 PTT

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