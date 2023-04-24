男好心幫忙把撿到錢包送交教官室 卻被通知「對方提告侵佔」

在路上看到他人遺失的錢包時，有些熱心助人的民眾會幫忙拿去派出所，但如果反被失主提告，恐怕會讓熱心人士心寒，日前一名網友表示，他在某大學撿到錢包，幫忙送到教官室，沒想到卻接到警察打來說「失主提告侵佔罪」，讓他十分無奈。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文指出，他在某科大撿到錢包，好心幫忙送到教官室，沒想到隔天早上卻接到警察的電話，說他被失主提告「財務侵佔罪」，原PO無奈表示「很明顯是對方錢包的錢不見了，才會對我提告，但根本不是我拿的，只能說現在不能當好人，因為做好事也會被告」。

事後，他難過表示「提醒大家以後看到路上有錢包，絕對不要去幫忙撿。以後看到錢包，我一定踢到水溝裡去」。

文章曝光後，引來網友熱烈回應，有其他撿過遺失物的人分享，「我以前也幫別人撿過錢包，當時要每天跑醫院照顧媽媽，在路上看到有人掉了錢包，迎面而來一對情侶看起來很興奮，想要撿這個錢包，於是我去幫忙撿起來送警局，事後我匆匆去上班，接到警察電話，只提到失主取回錢包，連謝謝都沒說」、「說過很多次了，路上看到手機、錢包、鑰匙不要雞婆去撿，看到車禍有人受傷不要雞婆去幫忙。偏偏就是有人相信現在社會人性本善的還是很多，覺得這種事不會發生在自己身上，然後自己遇到了再來發文抱怨」、「就算司法還你清白，你也是要跑法院，記得勝訴後反告對方」、「我之前撿到，警察也叫我『以後不要撿』，他們看過很多失主來派出所不僅沒感謝，反告對方侵佔的案例」。