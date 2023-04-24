快訊

濃煙竄天！調查局新店本部晚間失火 局長辦公室就在該大樓

再度參選總統 郭台銘感性揭原因：從兩角度看到台灣機會

大甲媽進香人氣最高的午餐 人手一枝邊走邊吃「透心涼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男好心幫忙把撿到錢包送交教官室 卻被通知「對方提告侵佔」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好心將路上撿到的錢包送到教官室，卻被警察通知「失主提告侵佔」，讓他十分心寒。示意圖／ingimage
一名網友好心將路上撿到的錢包送到教官室，卻被警察通知「失主提告侵佔」，讓他十分心寒。示意圖／ingimage

在路上看到他人遺失的錢包時，有些熱心助人的民眾會幫忙拿去派出所，但如果反被失主提告，恐怕會讓熱心人士心寒，日前一名網友表示，他在某大學撿到錢包，幫忙送到教官室，沒想到卻接到警察打來說「失主提告侵佔罪」，讓他十分無奈。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文指出，他在某科大撿到錢包，好心幫忙送到教官室，沒想到隔天早上卻接到警察的電話，說他被失主提告「財務侵佔罪」，原PO無奈表示「很明顯是對方錢包的錢不見了，才會對我提告，但根本不是我拿的，只能說現在不能當好人，因為做好事也會被告」。

事後，他難過表示「提醒大家以後看到路上有錢包，絕對不要去幫忙撿。以後看到錢包，我一定踢到水溝裡去」。

文章曝光後，引來網友熱烈回應，有其他撿過遺失物的人分享，「我以前也幫別人撿過錢包，當時要每天跑醫院照顧媽媽，在路上看到有人掉了錢包，迎面而來一對情侶看起來很興奮，想要撿這個錢包，於是我去幫忙撿起來送警局，事後我匆匆去上班，接到警察電話，只提到失主取回錢包，連謝謝都沒說」、「說過很多次了，路上看到手機、錢包、鑰匙不要雞婆去撿，看到車禍有人受傷不要雞婆去幫忙。偏偏就是有人相信現在社會人性本善的還是很多，覺得這種事不會發生在自己身上，然後自己遇到了再來發文抱怨」、「就算司法還你清白，你也是要跑法院，記得勝訴後反告對方」、「我之前撿到，警察也叫我『以後不要撿』，他們看過很多失主來派出所不僅沒感謝，反告對方侵佔的案例」。

提告 失主

延伸閱讀

影／為拯救腦傷的軍中袍澤！美國教授挑戰水中生活100天

購屋族透過多位房仲探同房屋價格 專業網友建議：先做1件事再說

買房該請設計師幫忙規劃？ 網認為：一定要！不然會像「出租套房」

買房選臨路還是靜巷較佳？ 網看法不一：但居住品質有差

相關新聞

男好心幫忙把撿到錢包送交教官室 卻被通知「對方提告侵佔」

在路上看到他人遺失的錢包時，有些熱心助人的民眾會幫忙拿去派出所，但如果反被失主提告，恐怕會讓熱心人士心寒，日前一名網友表示，他在某大學撿到錢包，幫忙送到教官室，沒想到卻接到警察打來說「失主提告侵佔罪」，讓他十分無奈。

樓上鄰居的孩子每天爆哭半小時 他崩潰發文：快受不了了

工作一天後，回到家就想要放鬆身心，不過若這時傳來鄰居的噪音，恐怕會讓許多人受不了。日前一名網友發文表示，自家樓上的鄰居生了小孩後，常常會在夜晚聽到孩子爆哭的聲音，而且每次都會讓他睡夢中嚇醒，因此他崩潰表示「要怎麼解決？」多數人建議他打113。

護理師請病患家屬買「乒乓球拍」還PO照嘲笑 網友怒開罵：護理界恥辱！

各行各業的專業術語並非外行人一聽就能迅速意會過來的，甚至有些術語與字面上傳達的意思差異頗大，日前就有護理人員分享與家屬互動的過程，她請家屬購買俗稱「乒乓球拍」的約束手套，但她見到家屬...

北上南下都影響！他質疑「為何台鐵容易誤點」 內行人揭原因

不少人每天都仰賴台鐵通勤，不僅停靠站點多，票價也相當親民。不過，一名網友在網路上發文，指出「台鐵怎麼這麼容易誤點？」而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友揭開誤點的原因。

她訝異麥當勞、星巴克點餐都被問「這句話」 釣出店員曝暗黑內幕

許多人會選擇外食，點餐也是日常。有網友分享自己在麥當勞、星巴克點餐的經驗，表示店員都會問類似的問題，納悶「這是店家特意訓練的技能嗎？」文章一出，引來不少店員現身說法，解釋原因。...

為何台灣「限速」嚴格仍成為「行人地獄」？ 網曝2原因

台灣每年發生許多交通事故，因此政府也時常宣導注意用路安全，日前就有網友表示，他認為台灣的限速是世界嚴格的等級，但每年仍有許多交通事故，而且死亡比例在先進國家名列前茅，讓他好奇「是不是台灣的道路安全方向走錯了？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦