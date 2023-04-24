樓上鄰居的孩子每天爆哭半小時 他崩潰發文：快受不了了

工作一天後，回到家就想要放鬆身心，不過若這時傳來鄰居的噪音，恐怕會讓許多人受不了。日前一名網友發文表示，自家樓上的鄰居生了小孩後，常常會在夜晚聽到孩子爆哭的聲音，而且每次都會讓他睡夢中嚇醒，因此他崩潰表示「要怎麼解決？」多數人建議他打113。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，樓上鄰居的小孩沒日沒夜的哭，每次都至少哭10分鐘以上，有時還會哭半小時，讓他常常在睡夢中驚醒，跟鄰居溝通過多次，對方告訴他：「小孩就是愛哭，誰家小孩不哭？」

原PO指出，他請主委協調多次，家長總說是孩子不舒服，但如果有請主委協調後，當晚可以安靜到天亮，隔天就會繼續爆哭，一直麻煩主委也讓雙方無奈，因此他求助「有什麼方式可以改善嗎？我都快精神崩潰了」。

對此，有網友建議他「一直打113，請政府來管」、「打113報案，可以說隔壁放任孩子在狂哭，有虐嬰嫌疑」、「小孩的哭聲真的很吵，我女兒偶爾哭我都快受不了了，真的很討厭放任孩子哭的人」、「可以嘗試戴看看游泳耳塞，什麼都聽不到」、「住大廈公寓遇到這種狀況真心無解，我親戚之前樓上住戶就是小孩一直吵鬧，對方也說他們已經有做一些降低音量的措施，但聲音這種東西敏感程度因人而異，就算叫警察來，警察也是勸導就離開，最後是親戚直接搬走省麻煩，所以人家才說千金難買好鄰居」。