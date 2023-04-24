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護理師請病患家屬買「乒乓球拍」還PO照嘲笑 網友怒開罵：護理界恥辱！

聯合新聞網／ 綜合報導
有護理人員請病患家屬購買「乒拍球拍」，一見到實體卻笑出來了。示意圖／ingimage
有護理人員請病患家屬購買「乒拍球拍」，一見到實體卻笑出來了。示意圖／ingimage

各行各業的專業術語並非外行人一聽就能迅速意會過來的，甚至有些術語與字面上傳達的意思差異頗大，日前就有護理人員分享與家屬互動的過程，她請家屬購買俗稱「乒乓球拍」的約束手套，但她見到家屬準備好的實物卻讓她笑到不行，但網友聽了卻直搖頭，甚至動怒開罵「護理界的恥辱！」

有護理人員22日投稿到臉書粉專「靠北護理師」，分享與病患家屬的互動趣事，她表示「我要分享荒謬的事，請家屬買約束用乒乓球拍」，沒想到等了一個半小時，家屬竟真的拿了2個乒乓球拍回來，而不是「防抓傷透氣手套」，護理人員看了也忍不住笑回「但是沒乒乓球耶，怎麼玩？」

不過，多數網友卻感受不到護理師「笑點」，甚至留言開罵「有什麼好笑的？身為護理人員一點同理心都沒有！可曾想過家屬花多少時間奔波找尋手拍時的壓力與心情？自己傳達訊息不清楚還PO上來自娛娛人，護理界的恥辱！妳要是我學妹，我一定電死妳！」、「慶幸我遇到的護理師都很棒，清楚說明是約束用乒乓手套，需採購的物品會直接開紙本清單」、「根本沒人覺得好笑，衛教工作不做好還嘲笑家屬？護理人員的專業素質在哪？」、「我一定說約束手套，拜託不要以為所有人都懂妳的俗稱！」

眼看投稿文章不斷被炎上，粉專後續更新補充「當初的確沒想到家屬的感受，在此對於曾經買錯的家屬道歉，也讓我們反省並不是所有人都懂得我們的術語，也證明了衛教的重要性！」

文中被護理人員稱為「乒乓球拍」的約束用手套外觀確實有如常見的運動球拍，但作爲醫療用途，衛福部桃園醫院護理人員曾撰文介紹這類醫療器材是具有保護性、約束病患手腳的功能，「乒乓手套」內層有硬式板子，大部分用於預防拔除身上的鼻胃管或會傷害自己的病患。

約束手套用於防止病患抓傷或預防病患自行拔除身上的醫療器材。示意圖／取自蝦皮
約束手套用於防止病患抓傷或預防病患自行拔除身上的醫療器材。示意圖／取自蝦皮

護理師 醫護人員 醫療器材

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