北上南下都影響！他質疑「為何台鐵容易誤點」 內行人揭原因

不少人每天都仰賴台鐵通勤，不僅停靠站點多，票價也相當親民。不過，一名網友在網路上發文，指出「台鐵怎麼這麼容易誤點？」而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友揭開誤點的原因。

昨（22）日一名網友在PTT上以「台鐵怎麼這麼容易誤點」為題發文，從照片中可以看見，當時北上和南下的列車全部都誤點，時間最久長達38分鐘，最少則為3分鐘。對此，原PO在貼文中氣憤寫道，「也太扯了吧，要遲到了，廣播又有夠小聲，根本聽不清楚原因講了什麼，為啥台鐵可以這麼廢？學學人家高鐵好嗎？加油」。 當時北上和南下的列車都誤點。圖擷自PTT

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「台鐵日常不意外」、「沒誤點才怪，之後公司化（票價）應該會漲，希望改善」、「超爛而且人好多」、「有遇過台鐵一直加誤點時間，從幾分鐘加到幾小時，最後索性就把電子看板關閉」。

也有網友提到，「安全沒出事比準點更重要」、「誤點總比出軌或撞山好吧」、「那你先付高鐵的錢啊，要不要先去查查全世界的火車誤點率，台鐵算是非常好了，也不用拿日本來比，日本的大眾運輸多貴你知道嗎？」、「高鐵準點只是基本而已」。

還有內行網友指出台鐵時常誤點的原因，「車種多呀，又有貨車，車子有狀況都有可能誤點」、「就設備舊啦，時常那邊壞這邊壞」、「我覺得是管控系統太老舊，常常開一開就要等對向來車，感覺這是有辦法克服的」、「有些地方就只有兩條軌道，要待避，所以會誤點」。