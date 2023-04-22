她訝異麥當勞、星巴克點餐都被問「這句話」 釣出店員曝暗黑內幕

許多人會選擇外食，點餐也是日常。有網友分享自己在麥當勞、星巴克點餐的經驗，表示店員都會問類似的問題，納悶「這是店家特意訓練的技能嗎？」文章一出，引來不少店員現身說法，解釋原因。

一名網友在Dcard發文分享自己點餐的經驗，表示在麥當勞點餐時，店員都會詢問是否要「大的」，像是「薯條大薯嗎？」、「玉米濃湯要大的嗎？」。在星巴克點飲料時，也會遇到相似的詢問「特大杯的嗎？」

原PO表示，長大後知道要把主動權掌握在自己手中，所以都會回答「不要」並明確說出要求，「店員就不會幫你加大size再問你了」。但她也納悶，「這是店家特意訓練的技能嗎，都往最大的問」。

文章一出，許多店員回應是為了加快點餐速度，「有固定SOP」、「封閉式問答，直接問你『加大嗎』比『要大的小的』來得快」、「不然每次一個客人在收銀台見面想很久，選不出來卡位子，後面還有一堆客人要做」、「直接幫客人預設好選項，他們來不及思考就會反射性說『對』，這樣可以省去不少時間」、「當後面大塞車第一個受到譴責的會是店員」。

也有店員曝內幕，「每天會有大杯比、新品活動目標，沒達標就會被靠北」、「這個是做生意人的行銷手法，目的就是要從消費者手中賺取更多金錢的話術，所以每次點餐時，腦袋要清楚、要聽清楚對方在講什麼，才不會一下子就被莫名其妙升等加錢」、「都會叫店員用預設性的問題去發問」。