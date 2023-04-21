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為何台灣「限速」嚴格仍成為「行人地獄」？ 網曝2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇為何台灣限速嚴格，卻仍有許多交通意外。記者劉星君／攝影
一名網友好奇為何台灣限速嚴格，卻仍有許多交通意外。記者劉星君／攝影

台灣每年發生許多交通事故，因此政府也時常宣導注意用路安全，日前就有網友表示，他認為台灣的限速是世界嚴格的等級，但每年仍有許多交通事故，而且死亡比例在先進國家名列前茅，讓他好奇「是不是台灣的道路安全方向走錯了？」

一名網友在PTT發文指出，台灣限速應該算世界嚴格的前幾名，即使在很寬又很筆直的道路，限速還是只有50，甚至還有道路限速40、30，更有一堆測速照相，外加一堆區間測速，而且高速公路也是沒幾公里就一個測速照相。

原PO指出，跟他在國外的經驗相比，奧地利、澳洲、日本的高速公路幾乎看不到測速相機，奧地利限速130，內側車道都是150以上，日本限速60，但他開到80也追不上前面的車。而澳洲的山路很多是又彎又窄，而且雖然限速80，但大家也都開很快。

對此，他疑惑表示「既然台灣限速這麼嚴格，交通應該很安全，怎麼會每年國內因為交通事故的死傷比例在先進國家名列前茅？還會被外國人說是行人地獄？是不是台灣對於道路安全的方向走錯了？」

文章曝光後，有網友分析背後原因「交通文化差、動線設計爛」導致，指出「世界嚴格就是大家都超速啊，我就不信大家都開40-50還能有這麼多車禍，道路設計差」、「問題不在於速限，而是駕駛人的素質跟道路規劃」、「台灣速限50的道路，一堆車都超過了」、「道路設計規劃也是原因，但沒人鳥」、「台灣駕駛觀念太差，大家覺得自己路權最大」、「傷亡發生主要是因為違規和三寶行徑，速度是次因」。原PO也有在文下補充留言「每次有死人，之後的改善都是只有把速限再調低」。

行人地獄 車禍

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