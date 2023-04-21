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蛋糕放到過期⋯小氣尪為省錢竟拿給她吃！網炸鍋狂勸離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
老公拿過期蛋糕給她吃，讓她很心寒。瑪德蓮示意圖／Ingimage
老公拿過期蛋糕給她吃，讓她很心寒。瑪德蓮示意圖／Ingimage

心寒！一名女網友抱怨，她的老公為了不浪費食物，竟然將過期的蛋糕拿給她吃，而且還是等她吃完發現怪怪的，追問之下老公才承認，她無奈表示，「省錢也不是這樣吧？還以為可以瞞過我」。其他網友也氣炸表示「他把妳當成他媽，讓妳吃菜尾，離婚吧！」

一名網友在PTT發文表示，「半年前老公的友人送了一盒餅乾類的東西，好像不便宜，但他自己不太吃甜點，所以就擱著放在家一直沒動過，我想說是他的東西，我也沒有主動拿去吃掉，直到上週我發現它已經過期三週左右了，所以我請老公拿去丟掉，不要再放著佔位置」。

該網友指出，「他大前天下班後拿了一個瑪德蓮蛋糕放在我桌上，我不疑有他就吃掉，但當下覺得質地怪怪的，好像不是很新鮮，有點過於鬆軟、油耗味重。今天下午他又拿了一個同樣的瑪德蓮給我，我就問這到底哪裡來的。味道不是很好，他就承認是那盒過期的」。

該網友傻眼表示，「省錢也不是這樣的吧？而且是拿給自己的老婆吃，還以為可以瞞過我，他對自己明明就沒有很省，衣服都買一件兩、三千的，結果常常省在一些我覺得應該要花錢的地方、貪小便宜，遇到這種心寒的狀況，有什麼適當的教育方式嗎？」

其他人則留言「離婚啊」、「傳訊息說：我不能接受吃過期食物，這件事讓我非常生氣，請你下次不要這樣做」、「問他到底在想什麼…要吃過期食品自己吃，不要拿給自己以外的人食用」、「不要吃他給的食物」、「自己不吃，放到過期覺得浪費給家人吃？離譜」、「給妳吃還不講，這是跟妳有仇吧？」

有網友說「我知道有些家庭，因為節省所以媽媽都是吃菜尾的角色，好的東西給孩子吃，所以在這種家庭長大的人，有些不太好的習慣，或許他把妳當成他媽」。

不過還是有網友替男方說話，留言「不是啊，妳明明知道妳老公不吃甜點，又明明知道有那盒甜點，為什麼要故意裝作沒看到浪費食物呢？什麼叫做那是他的東西，是不能開口問？一定要兩個人把食物放到壞掉才來抱怨？」

PTT

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