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有狐臭能自知？妹子怨同事爆濃臭味讓她狂吸到乾 過來人曝解答

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，同事只要流汗就會飄出狐臭味，讓她整天要吸臭味直到他的汗流乾，只見對方似乎沒有察覺，好奇對方是否沒有自覺。示意圖/ingimage
一名女網友抱怨，同事只要流汗就會飄出狐臭味，讓她整天要吸臭味直到他的汗流乾，只見對方似乎沒有察覺，好奇對方是否沒有自覺。示意圖/ingimage

若自身有狐臭聞得到嗎？一名女網友抱怨，同事只要流汗就會飄出狐臭味，讓她整天要吸臭味直到他的汗流乾，只見對方似乎沒有察覺，好奇對方是否沒有自覺，更疑惑「還是我自己也有狐臭但我不知道」，文章曝光引起網友們熱議。

該名女網友在Dcard表示，同事是個只要流汗就會飄出狐臭味的人，偏偏每天早上他幾乎是滿頭大汗的來公司，於是她只能從早開始吸狐臭味，直到同事的汗流乾為止，或是吸到習慣這個味道。

但讓她好奇的是，從沒見過同事帶替換衣物來換，因此猜想同事是否根本不知道自己有狐臭，所以好奇若有狐臭的人自己會知道嗎，也懷疑「還是我自己也有狐臭但我不知道」。

文章曝光，網友們分為兩派，一派人認為狐臭味道很重一定聞得到，「我有一個女同事也是狐臭超濃就問過她，她以為大家都聞不到，直到最近另一位同事懷孕直接在她面前乾嘔，她才有擦抑制味道的」、「我有狐臭自己聞得到，有時候也是會臭到自己受不了」、「我覺得有狐臭的人都知道自己有，但有些人不知道自己影響到別人」。

另派人則認為其實不一定，「老實說真的不知道，我也很感謝在我求學期間跟我說我有狐臭的好友，她用很委婉、很體貼的方式告訴我這件事」、「我到高中我媽告訴我，我才知道自己有狐臭」、「我自己真的聞不到，除非鼻子靠近」、「我妹有狐臭，超臭的那種，她還真的完全聞不到」。

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