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外婆需要請看護！阿姨開「日薪3千」遭嗆獅子大開口 網揭行情

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友指出，目前看護日薪3000元很合理，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
有網友指出，目前看護日薪3000元很合理，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

有些病人或年長者會需要他人照顧生活起居，部分家庭會選擇由家人輪班負責，也有人偏好找專業看護幫忙。一名網友在網路上發文，表示外婆出院後需要有人照顧，親戚中只有阿姨有空，也希望舅舅可以支付每天3000元當薪水，但舅舅卻認為阿姨獅子大開口，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（20）日一名網友在PTT上以「請親戚當看護一天多少錢合理」為題發文，原PO提到最近外婆生病，出院後需要有人協助生活起居，親戚中只有阿姨有空可以照顧，所以舅舅想請阿姨當看護，並幫忙煮飯和打掃。原PO透露外公似乎沒有留遺產給女兒，所以阿姨要求兩個舅舅每天支付3000元當薪水，但舅舅卻質疑「請看護一個月也不用9萬」，認為阿姨簡直是獅子大開口。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「現在台籍一天2500搞不好還請不到」、「嘉義長庚看護一天2700，給你參考」、「3000差不多啊，你算一下時薪就知道了」、「行情大概2800，伙食費要另外給」、「最近親友有請看護，真的3000以上了」、「台籍看護一天3000很便宜，24小時的又更貴」、「3000合理，上個月底在醫院請夜間看護12小時都要1600了」。

也有網友提到，「有分遺產還不想花錢也太貪」、「嫌貴就自己照顧，遺產到手還裝窮，難看」、「別找自己人，最後會累死自己」、「叫舅舅自己下來顧，顧幾天就會自動調高薪水了，顧行動不便又有意識的老人是最麻煩的」、「遺產拿來請看護或是住療養院都可以」、「只要照顧兩個禮拜就好，兩個禮拜過後就會覺得寧願花錢請人」。

看護 遺產 親戚 薪水 PTT

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