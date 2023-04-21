老公拿貓肉泥當副食品餵兒 無辜辯「很營養」：我都當宵夜吃

育兒是父母雙方的責任，不過少數新手爸爸比較粗心，網上不少人都笑稱「爸爸帶小孩，活著就好」。有網友分享，她的老公竟然將貓吃的肉泥條做成嬰兒副食品，老公卻辯稱「成分很營養，我平常也會拿來當宵夜」，還當場試吃一口，讓她非常傻眼。

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，「男人有微小粗心我平常都是可以接受的，家裡寶寶副食品剛好沒了忘記補貨，昨晚我老公居然端出一碗肉泥條做的嬰兒副食品要去餵女兒」。

該網友接著說，「沒錯！是我家貓的肉泥條！我的理智線瞬間斷掉，直接破口大罵！但我老公居然說他看過上面的成分，都很營養，平常自己就會拿肉泥條當宵夜來吃，覺得我太小題大作了！當下還默默吃了一口給我看…我直接傻爆眼欸！真的不知道自己該哭還是該笑了」。

其他網友則留言「吸口氣，然後大聲說自己選的」、「以後三餐餵他吃這個」、「這老公真好養」、「我真的笑了，你老公應該是貓轉世」、「拿貓食要餵自己小孩我也是醉了」、「真的傻眼，我遇到一定暴怒馬上倒掉」、「把自己當貓了那就順便帶他去切蛋蛋」。

有網友嚴肅指出，「會讓寶寶引起腸胃不適的問題，貓狗的飼料不是說成分營養就可讓小孩吃，除非是純手工製作的…沒有添加任何防腐劑！拜託，不要亂給好嗎？」