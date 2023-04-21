聽新聞
test
0:00 / 0:00
濕到生菇！她家一夜變「蘑菇森林」網嚇傻：桌底有生態公園？
最強春雨來襲，加上台灣潮濕悶熱的氣候，竟讓一名女網友家潮濕到變成「奇幻蘑菇森林」，讓她哭笑不得，求證有種菇經驗的朋友，也認證「菇類確實會一夜暴長」。
該名家住台北的苦主在臉書社團「爆怨公社」分享，前天她才幫貓咪洗貓碗，怎料過了一個晚上的時間，美容桌就變成「奇幻蘑菇森林」，只見桌子長了各種大小的蘑菇，讓她哭笑不得，請求達人告知菇菇品種。
文章曝光，網友們紛紛傻眼，「我家人說台北潮濕的天氣讓他的筆電都生菇了，原本我還不太相信」、「你要不要看一下桌底…可能有生態公園」、「這掛鉤造型真不錯」、「交響情人夢裡野田妹的房間長出香菇，原來日劇演的是真的」、「一晚就長這麼大，那多給它7天會不會長的跟小樹一樣高」。
不過，有人質疑一個晚上菇怎麼會長那麼大，因此她特別問過有種菇經驗的朋友，菇類確實會一夜暴長，也有網友表示「菇類本來就一夜爆長，以前有段時間流行過種太空包菇，種過的就知道」、「用濃鹽水可以避免他們再長出來」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言