濕到生菇！她家一夜變「蘑菇森林」網嚇傻：桌底有生態公園？

最強春雨來襲，加上台灣潮濕悶熱的氣候，竟讓一名女網友家潮濕到變成「奇幻蘑菇森林」，讓她哭笑不得，求證有種菇經驗的朋友，也認證「菇類確實會一夜暴長」。

該名家住台北的苦主在臉書社團「爆怨公社」分享，前天她才幫貓咪洗貓碗，怎料過了一個晚上的時間，美容桌就變成「奇幻蘑菇森林」，只見桌子長了各種大小的蘑菇，讓她哭笑不得，請求達人告知菇菇品種。

文章曝光，網友們紛紛傻眼，「我家人說台北潮濕的天氣讓他的筆電都生菇了，原本我還不太相信」、「你要不要看一下桌底…可能有生態公園」、「這掛鉤造型真不錯」、「交響情人夢裡野田妹的房間長出香菇，原來日劇演的是真的」、「一晚就長這麼大，那多給它7天會不會長的跟小樹一樣高」。

不過，有人質疑一個晚上菇怎麼會長那麼大，因此她特別問過有種菇經驗的朋友，菇類確實會一夜暴長，也有網友表示「菇類本來就一夜爆長，以前有段時間流行過種太空包菇，種過的就知道」、「用濃鹽水可以避免他們再長出來」。