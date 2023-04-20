大學畢業跑外送他嘆「很浪費」 網掀戰：難怪你只領這薪水

外送平台興起，民眾只要動動手指就能解決三餐，許多人也選擇投入外送員行列。然而，就有一名網友PO文表示，我們平常看到的手搖店員、外送員和雞排店員幾乎都有大學學歷，讓他忍不住發文詢問「讀完大學結果去搖飲料跑外送是不是很浪費？」引發大批網友論戰。

該名網友在PTT八卦版發文表示，現在國內雖然一些私立大學退場了，但大學數量還是很多，「會不會我們平常看到的手搖店員、外送員和雞排店員都有大學學歷，讀完大學結果去搖飲料跑外送是不是很浪費？」

原PO也補充提到，自己沒資格說他們，「我領國家薪水，做得要死要活，平均月加班40小時、六日其中一天貢獻給國家，算起來領的比外送員還少…」。

文章曝光後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言「沒有什麼浪費的問題，學歷現在不拿來用不代表一輩子不拿來用」、「你幹嘛預設人家外送一輩子不會換工作？新工作不會用到學歷？」、「再怎樣也比無業啃老尼特族還優秀了」、「人家浪費4年，你賺得比他們少不就浪費4+n年」、「看完，我只能說你領這個薪水很正常」。