男生只愛纖細美腿？他反讚肉感曲線「蜜大腿」 網點頭：有點肉更好看

怎麼樣的腿才好看？一位網友發文表示，不少女生嚮往又細又直的「鳥仔腳」，不過自己和廣大男性更喜歡有肉有曲線的性感大腿。這篇貼文引起男女網友熱烈討論，不少人點頭贊同原PO，也有人指出，想擁有健康又勻稱的蜜大腿，也得透過運動才能維持。

一位網友在Dcard發文自稱「母單處男」，表示他總聽見許多女生嫌自己的腿不夠細，不過原PO認為，自己和廣大男性反而喜歡「有肉有曲線的大腿」，並附上幾張示意圖，只見圖中的女生不只外型亮眼，還都有一雙健康又勻稱的「蜜大腿」，原PO也喊話「有沒有女孩要解答一下」，讓這篇文引起男女兩方熱烈討論。

許多女生表示「蜜大腿」令人稱羨，也有不少人在底下留言曬照，分享自己的美腿，「我也喜歡肉肉的腿！但我喜歡的是有練過的腿，就是那種有肉又緊實的腿，每次在街上看到豐腴線條好看的腿，都覺得也太好看了吧」、「我是女生我也喜歡，尤其是裙子+過膝襪，大腿擠出一點肉的絕對領域，超香，如果有那本錢我也想這樣穿」、「最喜歡李多慧這種腿，大腿細又有點肉，看起來比較健康，但如果小腿粗就不好看了」。

也有人指出，稍有肉感的大腿，好看的點在於適當的比例，且健康又性感的曲線，要透過運動才能維持，「大腿粗也要粗的漂亮才好看！而且大腿本身要長一點，大腿有肉也比較不會顯得腿短」、「完美應該是腿長、大腿有肉、小腿細這樣吧」、「因為節食就能有細腿，你說的肉肉但有曲線的腿，要有飲控外加持續健身」、「大腿粗要有在運動或是跳舞的女生比較有辦法，但台灣多數瘦瘦的女生都沒在運動，看體育課就知道了」、「大腿有肉好看的前提是肌肉曲線有出來，大小腿、臀部構成的曲線才是好看的原因」、「男生都覺得大小腿要有區別，然後有線條比較好看」。

不過一派網友仍回應，自己更偏好纖細的「竹竿腿」，「才不在乎男生喜不喜歡，我就是喜歡超細的腿」、「大部分女生還是嚮往大腿能細一點不要太粗」、「說真的每個女生都希望腿細屁股小又翹，因為穿衣服好看」、「同意！不管別人喜不喜歡，我就是覺得細腿腿好看！以此為目標」、「我是不懂肉肉腿哪裡好了，腿細又長穿牛仔褲才是好看且性感」、「我也就愛竹竿腿」、「如果要說真心話，我還是喜歡傳統那種纖細瘦腿」。