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吃飽來一杯！願意掏錢買手搖的上限？ 「這數字」最多網友認同

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為手搖飲示意圖，圖非新聞當事人。記者侯永全攝影／報系資料照
圖為手搖飲示意圖，圖非新聞當事人。記者侯永全攝影／報系資料照

天氣變熱了，吃飽飯來杯手搖飲料，是很多人的小確幸。隨著物價飆漲，手搖也變貴，有網友好奇，如果不是老闆請客，要自己花錢的話，「對手搖的價位接受度多高呢？」po文釣出一票手搖鐵粉，大多數人都說60元是掏錢的上限。

原po在ptt表示，近幾年手搖越賣越貴，以前一杯40、50元，現在卻常破百，名字還取的很浮誇，根本看不出是賣什麼。他最近嘗試幾次高價手搖，覺得味道也一般般，他好奇，大家平常願意買這麼貴的飲料來喝嗎？

網友有同感，「我也不理解，飲料真的快變成一種奢侈品了」、「不能比雞排貴，就是我的極限」、「星巴克表示：？」、「好喝就不在意價格，不好喝就覺得很盤」。

網友紛紛留言，「60以上不喝」、「手搖60內，它只是個飲料」、「超過60不會買，一堆糖跟水而已」、「看附加價值，有沒有好的環境可以坐，不限時間或是兩個小時就可以到250元，如果單純飲料會在60內，嚐鮮80」、「有芒果的可以接受到80，一般都是55-65」、「我都買基本茶35，不能再高」、「超過50都不太會買」、「手搖65內，內用200內」、「超過70買不下去」。

有人省錢有道，「自己不買手搖，都喝別人請的」、「我都自己泡，但器材花了好幾萬了」、「我都自己泡麥茶」、「久久嚐鮮買一次，不然口袋很空」、「犒賞自己時才喝到80，其他都點茶類單品不貴」。

手搖飲料

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