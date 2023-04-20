明明已解禁…她搭火車沒戴口罩被打小報告 網曝一原因「繼續戴」

17日中央流行疫情指揮中心宣布，搭公車、捷運、火車等大眾運輸工具將不再強制戴口罩，僅改為「建議」配戴，規定要戴的地點就是醫療長照機構、救護車等八場所強制配戴口罩，其他都是自主佩戴。

有網友在Dcard發文表示，想著指揮中心已經不再強制配戴口罩，便試試看搭乘台鐵不要戴口罩，結果慘遭被乘客檢舉。

原PO表示，當她沒戴口罩的時候，剛好有個車長經過車廂，一位男子便指著原PO文和車長檢舉說「她沒有戴口罩」；車長則回應：「現在早已經不強制戴口罩了囉！」而這位檢舉的男子驚覺自己「踢到鐵板」，便馬上跑到其他車廂。

該文一出馬上引起網友迴響，網友紛紛表示：「現行政策就是讓人民自行決定要不要戴口罩，恐慌仔如果不能接受這種規則，那就去找一個還沒解禁的國家」、「都放寬成這樣了恐慌仔還在亂」、「好討厭這種，台灣已經放寬的很遲緩了，真的是沒必要恐慌成這樣」、「真爽！還以為是小學生在跟老師打小報告勒！」

不過也有網友紛紛緩頰，這可能只是資訊落差而已，政府應該宣導可以不用戴口罩。但網友對此也感到疑惑：「為什麼大眾運輸工具特別多正義魔人？」

雖然疫情減輕，不過密閉的空間還是有傳染的風險，指揮中心對此定調「建議」配戴。網友說「雖然放寬，不強制戴口罩，但是如果覺得有疑慮，像密度很大的大眾交通工具，其實戴著也沒什麼不好。」

不過有網友歪樓分享：「根據統計分析，台灣人戴口罩的顏值遠勝過不戴口罩，盡量不要脫口罩，以免嚇到外國人！」，日前也有人在Dcard發文分享「捷運不用戴口罩了！大家會繼續戴著嗎？」，表示自己終於可以全程露出自己的顏值了！可喜可賀！

部分網友則表示自己還是會繼續戴口罩，「因為怕醜到別人」、「戴好戴滿！我社恐！」、「人家戴口罩是防疫，我戴口罩是遮醜」、「我會繼續戴遮醜方便。」