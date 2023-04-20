快訊

2024立委戰／立院拚過半有難度 綠營憂桃園、新北大翻轉

掃射畫面曝！少年衝土城朝當舖連開40多槍 再搭小黃投案

獨／郁方老公找銀行開證明 「曾格爾已涉偽造文書」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明明已解禁…她搭火車沒戴口罩被打小報告 網曝一原因「繼續戴」

聯合新聞網／ 綜合報導
17日中央流行疫情指揮中心宣布，搭公車、捷運、火車等大眾運輸工具將不再強制戴口罩。記者侯永全／攝影
17日中央流行疫情指揮中心宣布，搭公車、捷運、火車等大眾運輸工具將不再強制戴口罩。記者侯永全／攝影

17日中央流行疫情指揮中心宣布，搭公車、捷運、火車等大眾運輸工具將不再強制戴口罩，僅改為「建議」配戴，規定要戴的地點就是醫療長照機構、救護車等八場所強制配戴口罩，其他都是自主佩戴。

有網友在Dcard發文表示，想著指揮中心已經不再強制配戴口罩，便試試看搭乘台鐵不要戴口罩，結果慘遭被乘客檢舉。

原PO表示，當她沒戴口罩的時候，剛好有個車長經過車廂，一位男子便指著原PO文和車長檢舉說「她沒有戴口罩」；車長則回應：「現在早已經不強制戴口罩了囉！」而這位檢舉的男子驚覺自己「踢到鐵板」，便馬上跑到其他車廂。

該文一出馬上引起網友迴響，網友紛紛表示：「現行政策就是讓人民自行決定要不要戴口罩，恐慌仔如果不能接受這種規則，那就去找一個還沒解禁的國家」、「都放寬成這樣了恐慌仔還在亂」、「好討厭這種，台灣已經放寬的很遲緩了，真的是沒必要恐慌成這樣」、「真爽！還以為是小學生在跟老師打小報告勒！」

不過也有網友紛紛緩頰，這可能只是資訊落差而已，政府應該宣導可以不用戴口罩。但網友對此也感到疑惑：「為什麼大眾運輸工具特別多正義魔人？」

雖然疫情減輕，不過密閉的空間還是有傳染的風險，指揮中心對此定調「建議」配戴。網友說「雖然放寬，不強制戴口罩，但是如果覺得有疑慮，像密度很大的大眾交通工具，其實戴著也沒什麼不好。」

不過有網友歪樓分享：「根據統計分析，台灣人戴口罩的顏值遠勝過不戴口罩，盡量不要脫口罩，以免嚇到外國人！」，日前也有人在Dcard發文分享「捷運不用戴口罩了！大家會繼續戴著嗎？」，表示自己終於可以全程露出自己的顏值了！可喜可賀！

部分網友則表示自己還是會繼續戴口罩，「因為怕醜到別人」、「戴好戴滿！我社恐！」、「人家戴口罩是防疫，我戴口罩是遮醜」、「我會繼續戴遮醜方便。」

新冠疫苗 新冠肺炎 Dcard

延伸閱讀

來台被疫情打亂生活！烏克蘭女模想去超商工作 親吐背後原因

影／慘！疫情害他們的畢冊改用Zoom會議大頭照 沒露臉的衰變這樣

4月17日防疫新規上路！搭公共運輸「免戴口罩」 訪長照機構無症狀免篩檢

他無罩被路人要求「戴上」 男無奈喊：口罩令不是解除了嗎？

相關新聞

吃飽來一杯！願意掏錢買手搖的上限？ 「這數字」最多網友認同

吃飽飯來杯手搖飲料，是很多人的小確幸。物價飆漲，手搖飲也變貴，有網友好奇，如果不是老闆請客，要自己花錢的話，「對手搖的價位接受度多高呢？」po文釣出一票手搖粉，大多數人說60元是願意掏錢上限。

明明已解禁…她搭火車沒戴口罩被打小報告 網曝一原因「繼續戴」

17日中央流行疫情指揮中心宣布，搭公車、捷運、火車等大眾運輸工具將不再強制戴口罩，僅改為「建議」配戴，規定要戴的地點就是醫療長照機構、救護車等八場所強制配戴口罩，其他都是自主佩戴。

1個月刷卡刷破6位數！她被帳單「原地嚇到」網示警沒做這件事恐變卡奴

還記得2009年一部美國電影《購物狂的異想世界》嗎？女主角從小就夢寐以求想要一張信用卡，認為信用卡是世界上最強大的魔法，只要刷一下，夢寐以求的東西都能夠得到。可是信用卡雖然方便，卻也常常因為理財管理不當，而讓許多消費者默默地成為卡奴。

小孩姓「朴」怎取名？總被疑是南韓人超苦惱 網創意歪樓笑翻

「朴」是南韓的大姓之一，約占總人口將近10%，有名的藝人就包括朴寶劍、朴炯植、朴敏英、朴信惠等。對此，一名男網友在網路上發文，詢問大家假設姓「朴」，有什麼方式可以讓名字整體看起來很有台灣感，而貼文曝光後也掀起討論。

餐廳4桶免費飲料！3桶都是紅茶、最後1桶「不是紅茶」：到底是什麼？

不少餐廳內用都會提供免費飲料，讓客人可以無限暢飲。有一名網友到餐廳吃飯，店內的免費飲料總共有4桶，其中3桶都是紅茶，但最後1桶寫著「不是紅茶」，令她相當好奇，「那最後一個到底是什麼？」，引起不少網友熱烈討論。

奧客嫌量太少！刷1星負評還吃「雙份霸王餐」 常客發聲挺老闆

新竹某間鹽酥雞店老闆接到一份640元的外送訂單，結果客人收到食物後卻嫌份量太少，一次用多個帳號狂洗1星負評。該名老闆為了維持商譽跟評價，表示願意全額退款給客人，只要對方刪除1星負評，但客人拿到退款後卻不認帳，貼文曝光後也在網路上掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦