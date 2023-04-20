1個月刷卡刷破6位數！她被帳單「原地嚇到」網示警沒做這件事恐變卡奴

還記得2009年一部美國電影《購物狂的異想世界》嗎？女主角從小就夢寐以求想要一張信用卡，認為信用卡是世界上最強大的魔法，只要刷一下，所有夢寐以求的東西都能夠得到。可是信用卡雖然方便，卻也常常因為理財管理不當，而導致看到帳單「直接原地嚇到」，尤其現代人不喜歡攜帶現金，手機綁信用卡成為主流付費方式，而讓許多消費者無意間消費，最後付不出賬單默默地成為卡奴。

有網友在Dcard以「你有被自己的信用卡帳單嚇到過嗎？」發文表示，近期買東西都使用信用卡，讓自己完全沈浸在這張「魔法小卡」魅力之下，上個月不知不覺刷了機票、刷了網購、刷了演唱會，拿到帳單之後，驚覺上個月的卡費竟然「超過十萬塊」，真的讓他自己「原地嚇到」。

網友們看到紛紛表示，「剪了吧！你這種消費方式總有一天會變卡奴」、「如果連自己的消費金額都沒辦法掌控 建議是不要用」、「如果連自己的消費金額都沒辦法掌控，建議是不要用」、「刷的當下就會思考該不該花」。

有網友也留言教導原PO：「自己記好花了多少花了什麼就不會驚訝了！還能一個月賺個回饋」、「大筆的不要集中一個月刷啊⋯⋯這樣只會惡性循環，我只有吃飯改成用刷卡，所以都知道自己吃了多少買了多少，預留要付的現金就好」、「會控制在自己撥一筆固定存款後剩下的錢還能負擔的範圍內，也沒什麼現在不馬上就買會完蛋的東西，沒扣打的話下個月再買就好了」