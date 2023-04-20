餐廳4桶免費飲料！3桶都是紅茶、最後1桶「不是紅茶」：到底是什麼？

不少餐廳內用都會提供免費飲料，讓客人可以無限暢飲。有一名網友到餐廳吃飯，店內的免費飲料總共有4桶，其中3桶都是紅茶，但最後1桶寫著「不是紅茶」，令她相當好奇，「那最後一個到底是什麼？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，她去餐廳吃飯，店內有提供免費飲料，總共有4桶飲料上面分別寫著，「就是紅茶」、「這是紅茶」、「還是紅茶」、「不是紅茶」，由此可見，前3桶飲料都是紅茶，最後1桶不是紅茶，令原po不禁好奇，「那最後一個到底是什麼？」，本來想詢問老闆，但看對方那麼忙也不好意思問，此文一出，引起網友們紛紛猜測及討論。

網友紛紛表示，「冬瓜吧」、「仙草茶」、「冬瓜茶磚很好煮，比例都配好了，絕對是冬瓜茶」、「結果是洗碗水…」、「綠茶吧」、「看到會莫名開心欸」、「喝喝看啊」。

有網友則認為還是紅茶，「不，是紅茶」、「名叫『不是』的紅茶」、「傳說中的夜市黑水…」、「不，是紅茶…」、「其實最後一個翻過來寫（騙你的）」、「你以為不是紅茶，實際上應該是『不！是紅茶』」。

不過，有網友認為，「老闆太閒嗎？？這樣還是有人會問」、「只有紅茶就用一台（有兩邊阿）就好了，老闆是在」。