愛車出乙式險需有肇事車、人、物才會理賠？ 網友這樣說

有外國人在台灣見車輛不禮讓行人，稱呼台灣是「行人地獄」，政府為解決「行人地獄」困境，日前立法院三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，加重汽機車不禮讓行人罰則，除了罰款提高之外，「若因不禮讓行人導致重傷死亡，可吊銷駕駛執照」。修法中也同時通過「恢復民眾可向警政機關檢舉人行道、行人穿越道、快車道臨時停車等違規行為」。

其實台灣是「行人地獄」外，更是行車地獄，行人不遵守交通規則，車輛更是橫衝直撞，所以常有汽機車停在規定的區域內，也沒跟其他車輛發生擦撞，事後才發現有擦撞的痕跡。有網友在臉書「爆怨公社」貼文透露自己很倒楣，愛車停在停車格中已經被擦撞3次了，雖然愛車有保乙式險，但需有肇事車、人、物才會理賠。

最近一次發現擦撞的當下有報警處理，但怕錯失證據保留時機，馬上尋求附近店家備份監視器檔案找尋肇事車輛。皇天不負苦心人，發現一輛遊覽車最有可能，經數次電話溝通確認，終於讓原PO找到證據，那輛遊覽車進校門時清楚拍到右側車頭前有藍色擦傷痕跡而原PO的車就是藍色的。

原PO表示，「負責警員休假中，還沒辦法給他這些證據，目前正在追擦撞前的監視器，若還是證據不足，會提初判試試看」。原PO也希望「有經驗的網友也請不吝教PO文者怎麼做，可以最大化讓肇事者受教訓」。

網友們在看完貼文後，紛紛留言回應表示「除非你有撞到當下的錄影，不然依照目前的證據都不會成立的，全世界藍色烤漆也不是你車子才有，雖然很衰，但是你也只能吞下去了」、「我們連續兩年，停在停車格內被撞都有報警出險，第一年的肇事車主耍賴，第二年的肇事車主主動告知擦撞到，願意負責，第三年我們自己倒車不慎碰到後車，第四年車險到期，原本的保險公司不讓保了」、「大車擦撞小車有時候真的沒有感覺喔，然後行車紀錄器應該有利才會提供出來，不利的話對方確實沒有義務提供出來，主要是對方就算有保險，但通常應該遊覽車司機要負擔一萬到二萬自付額吧，自然他沒感覺撞到，就算回車場檢查有撞痕，他自己也會疑惑怎麼有這個擦痕，誰撞他的車跑掉了，但那個小傷遊覽車司機可以自己解決或者延後處理吧」。

有網友針對保險的型式和內容留言回饋說「大大說的保險是丙式所需要的吧。乙式也有更改了嘛！如果沒有更改的話，保費快到期之前，業務會問你車子有沒有要辦理出險來維護自己愛車的外觀〈只能做五片〉這是我知道的，我不確定每家車廠是否一樣」，更多網友抱怨說「雖說開車總有不小心，但不負責人的人真的很討厭」、「台灣考駕照，只要你人有到，幾乎都會過的，所以外面一堆三寶」、「台灣駕照真的很好拿」。

汽車險種及承保內容如下：

一、甲式〈新車必備〉 建議「公司主管用車、常停室外的新車」要保，保費約 5-6 萬。 乙式理賠範圍＋第三者之非善意行為〈一般坊間所稱之「不明車損」〉。 二、乙式〈業界數一數二低〉 建議「車齡 5 年以內的車」要保。 若由下列原因造成車體損傷就可賠。 火災、閃電、雷擊、爆炸、傾覆、拋擲物、墜落物、碰撞〈自撞或車碰車碰撞皆可賠，撞哪就賠哪〉。 三、丙式〈車碰車交通意外〉 建議「車齡 6 年以上的車，或可自行承受比較多風險的車主」。 只針對「車碰車碰撞」理賠，也就是只限交通意外事故的碰撞〈包含跟腳踏車的碰撞〉。 四、限額丙式 汽車限額車對車碰撞〈老車也享車碰車〉 理賠範圍同丙式，只針對「車碰車碰撞」，但理賠金額有限制，故又稱「限額車碰車」。