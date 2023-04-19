台灣人只是「表面的友善」？外國人指在「1場域」根本是雙面人

曾有段時間流行一句話「台灣最美的風景是人」，指的是台灣人的熱情、好客、善良，尤其是對待來台旅遊的外國人，更熱心地給予協助，讓他們有更好的台灣經驗。但有一群外國人卻認為台灣人只是「表面的友善」，在職場卻是另一副面孔，有時還因為長相而有不同的對待方式，話題引發熱議。

有網友在外國論壇《Reddit》發文問「是什麼讓台灣人這麼友善，是從小就當做人生哲學在教嗎？」，貼文引來認同的外國人回應「我們發現台灣的『好客』文化，比我去過的其他地方更濃厚，人們很慷慨的花時間幫助我、帶我四處參觀，花錢也不讓我還，只說『如果我去到你的國家，你再招待我吧』」、「作為一名越南裔美國人，台灣人比我在香港、中國大陸和法國接觸過的人更友好」。

但也有另一群不認同者表示，「台灣人的『友善』很大程度上被高估了」、「我覺得他們不是特別友善，但是當有人接近時，他們非常願意提供幫助」、「並不是每人都會體驗到這種所謂的友善…，至少在我居住的台北，他們似乎更加冷漠和封閉」、「我很欣賞台灣人對人大多是尊重和寬容的，如果有需要，他們願意伸出援手。但除此之外，我在這裡的幾年裡，還沒有感受到那種超級友好的氛圍」、「還有有些只對外國人友好，對當地人不太友好，人們也會根據你的外表得到不同的待遇」。

在台灣任職的外國人感受似乎更糟，表示「在這裡生活精神上很具挑戰性，因為我覺得這裡有很多雙面人，台灣人在工作和公開場合是兩種不同的經驗」、「同事很多都沒有安全感，他們會盡其所能表現出比你更好，沒有團隊合作精神」、「我認為台灣人『好但並不友好』，雖然同事們會幫助我，但下班後會拒絕我的邀約，不是我的朋友」、「台灣人只是表面上的友好，只有在短暫接觸互動時才比較友好」。

此篇討論被轉發至《PTT Gossiping板》，有網友認為「很中肯啊，謝謝你揭開台灣面具」、「很明顯有差別待遇」、「職場雙面論，台灣人自己也這麼說啊」，但也有人認為「旅遊跟工作差很多啊」、「你是去上班還是去交友，上班好同事下班不認識」、「哪個國家的職場是溫良恭儉讓的？」