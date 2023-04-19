快訊

松永家的悲傷：日本池袋暴走案4年後...事故遺族「快樂的權利」

「台灣我們來了！」 美總統候選人提超狂政見：發步槍給全台家庭

台大實驗室冒黑煙！存放柴油及鋰電池 升為「三級火警」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣人只是「表面的友善」？外國人指在「1場域」根本是雙面人

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的美食景點、人情味，經常吸引國外遊客來觀光。圖為瑞芳九份。示意圖／ingimage
台灣的美食景點、人情味，經常吸引國外遊客來觀光。圖為瑞芳九份。示意圖／ingimage

曾有段時間流行一句話「台灣最美的風景是人」，指的是台灣人的熱情、好客、善良，尤其是對待來台旅遊的外國人，更熱心地給予協助，讓他們有更好的台灣經驗。但有一群外國人卻認為台灣人只是「表面的友善」，在職場卻是另一副面孔，有時還因為長相而有不同的對待方式，話題引發熱議。

有網友在外國論壇《Reddit》發文問「是什麼讓台灣人這麼友善，是從小就當做人生哲學在教嗎？」，貼文引來認同的外國人回應「我們發現台灣的『好客』文化，比我去過的其他地方更濃厚，人們很慷慨的花時間幫助我、帶我四處參觀，花錢也不讓我還，只說『如果我去到你的國家，你再招待我吧』」、「作為一名越南裔美國人，台灣人比我在香港、中國大陸和法國接觸過的人更友好」。

但也有另一群不認同者表示，「台灣人的『友善』很大程度上被高估了」、「我覺得他們不是特別友善，但是當有人接近時，他們非常願意提供幫助」、「並不是每人都會體驗到這種所謂的友善…，至少在我居住的台北，他們似乎更加冷漠和封閉」、「我很欣賞台灣人對人大多是尊重和寬容的，如果有需要，他們願意伸出援手。但除此之外，我在這裡的幾年裡，還沒有感受到那種超級友好的氛圍」、「還有有些只對外國人友好，對當地人不太友好，人們也會根據你的外表得到不同的待遇」。

在台灣任職的外國人感受似乎更糟，表示「在這裡生活精神上很具挑戰性，因為我覺得這裡有很多雙面人，台灣人在工作和公開場合是兩種不同的經驗」、「同事很多都沒有安全感，他們會盡其所能表現出比你更好，沒有團隊合作精神」、「我認為台灣人『好但並不友好』，雖然同事們會幫助我，但下班後會拒絕我的邀約，不是我的朋友」、「台灣人只是表面上的友好，只有在短暫接觸互動時才比較友好」。

此篇討論被轉發至《PTT Gossiping板》，有網友認為「很中肯啊，謝謝你揭開台灣面具」、「很明顯有差別待遇」、「職場雙面論，台灣人自己也這麼說啊」，但也有人認為「旅遊跟工作差很多啊」、「你是去上班還是去交友，上班好同事下班不認識」、「哪個國家的職場是溫良恭儉讓的？」

觀光 出國旅遊

延伸閱讀

外國女YouTuber環島「誤騎上高速公路」 遭路人男拔鑰匙網全傻眼

哪國人最愛台灣「家樂福」！冠軍出爐超意外 網笑翻：日本有強迫症？

台灣「大眾交通運輸」擠進全球前十大！九成民眾表達滿意，亞洲第一在日本

埃及泰拳選手為愛來台 新住民生活大不易

相關新聞

台灣人只是「表面的友善」？外國人指在「1場域」根本是雙面人

曾有段時間流行一句話「台灣最美的風景是人」，指的是台灣人的熱情、好客、善良，尤其是對待來台旅遊的外國人，更熱心地給予協助，讓他們有更好的台灣經驗。但有一群外國人卻認為台灣人只是「表面的友善」，在職場卻是另一副面孔，有時還因為長相而有不同的對待方式，話題引發熱議。

情侶入住台北車站附近旅館…3個月後「流出偷拍片」她：很噁心！

台北車站附近旅館爆出偷拍旅客！一名女網友表示今年初她與男友入住北車附近的某旅館，過了三個月後，兩人竟然在網路上發現被偷拍的畫面在網路上流竄，「雖然臉部有打馬賽克，但還是看得出是彼此」…

好奇為何「鐵罐塞手套」掛車尾？ 內行人一看：車主「做這行的」

許多人會在愛車車尾掛裝飾品或玩偶增添趣味感，近日有網友發現有人把「鐵罐塞手套」掛在車尾，好奇之下上網發文求解。貼文曝光，內行人一看，直言車主是「做水電的」。

英勇騎士壓制失控男子「忘拔鑰匙」 機車反被他催油門騎走

一名彰化騎士在路口等待紅綠燈，意外聽見身後汽車裡女子的尖叫聲，轉頭後看見一名中年陌生男子正闖進女子的車廂當中，疑似想強行把車上女子拉出來。騎士見狀立刻報警，並且向前壓制該男子，結果男子倒地不久之後，趁一旁民眾有所鬆懈站起逃跑，還直接騎走這位見義勇為騎士的車子。

她到內灣老街買草仔粿 咬下見這一幕傻眼：鼻屎一樣大、深「餡」其中

國民美食「草仔粿」深得許多老饕喜愛，不過日前有民眾到內灣老街旅遊順便買草仔粿來吃，卻發現餡料少如「空包彈」，無奈笑稱留下「難忘的回憶」，引發熱議。

他搭電梯超怕遇到「綁馬尾女生」：請不要二次傷害 原因曝光引網爆笑

不少女生會綁髮、編髮，並搭配服裝及整體造型，不過有一名網友卻表示，希望所有綁馬尾的女生搭電梯時，注意身邊是否有比自己矮的人，因為每次他搭電梯時都會被馬尾甩到，令他不禁感嘆，「這世界已經對矮男夠不友善了，請不要二次傷害」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦