情侶入住台北車站附近旅館…3個月後「流出偷拍片」她：很噁心！

台北車站附近旅館爆出偷拍旅客！一名女網友表示今年初她與男友入住北車附近的某旅館，過了三個月後，兩人竟然在網路上發現被偷拍的畫面在網路上流竄，「雖然臉部有打馬賽克，但還是看得出是彼此」。此文一出，引起不少人恐慌。

該名女網友在Dcard上以「在台北某旅館被偷拍影片流出才發現，可以提告嗎？」發文表示，她跟男友在浴室洗澡時被偷拍，雖然有打馬賽克，但她仍擔心可能也有未打馬的版本會流出，她亦不確定是否能對旅館提告，也很焦慮說是否真的得再次入住用防針孔蒐證才能提告？

Po文的女網友提醒大家出門在外旅宿真的要多注意安全，不管在房間或浴室都要好好檢查，不過她也補充說明指出，旅館的浴室不僅是乾濕分離，而且還是透明玻璃隔間的，但是她完全沒注意到有針孔。

底下有不少網友留言覺得可怕，「看來以後都要買偵測針孔偷拍的儀器了」、「可以透漏一下哪一間嗎」、「常跑台北現在看到這篇直接嚇爆」、「房務賺外快比較有可能吧」、「想知道名字關鍵字」。

不過也有人表示無法對旅館提告，「不行，沒確切證據的話，會觸犯法律問題」，但也有人直言，「都看到外流影片了⋯外流影片難道不是證據？」有律師網友則解釋說，「刑事的話是抓放針孔的人妨害秘密罪，可以先提再讓檢警偵辦找看看兇手是誰；民事的話旅館跟放針孔的人都可以告，旅館有管理疏失。」

值得注意的是，有人好奇問說，「為什麼男友的手機群組會有偷拍影片？」，有網友回答，「可疑什麼？男生多少會有一些色色群，每天上百通色色的影片。」但有人懷疑原po男朋友是不是想跟別人交換，但沒預料到會直接外流，所以做賊喊抓賊？否則為何偷拍的人還會用心打碼？

其他人則建議關於性影像外流，除了找性影像處理中心（成人找私ME），協助被害人移除性影像外，也可以向婦援會諮詢，他們有數位性暴力求助專線和網站，有社工可以協助。