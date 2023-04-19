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好奇為何「鐵罐塞手套」掛車尾？ 內行人一看：車主「做這行的」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友好奇為何有人把鐵罐裝在手套裡掛車尾，上網發文求解答。圖擷自《路上觀察學院》
一位網友好奇為何有人把鐵罐裝在手套裡掛車尾，上網發文求解答。圖擷自《路上觀察學院》

許多人會在愛車車尾掛裝飾品或玩偶增添趣味感，近日有網友發現有人把「鐵罐塞手套」掛在車尾，好奇之下上網發文求解。貼文曝光，內行人一看，直言車主是「做水電的」。

一位網友在《路上觀察學院》發文寫道，看過人家在車後掛胡迪、蜘蛛人等玩偶，也看過掛防靜電條、飛行前扣除紅飄帶，但第一次看到有人掛塞在手套裡的去漬油，好奇問「是何解啊？」

貼文曝光，馬上釣出內行人回覆，「水電工作車」、「這不是去漬油！是做水電的PVC膠合劑，放在車裡會揮發的，都是膠水的味道」、「看就知道是做水電的車，那罐是PVC管黏著劑，黏著劑會臭，被家人抗議才吊外面，水電工路過」、「這個超臭啊！」、「放車裡一晚隔天你就知道了」、「跟鹹酥雞一樣，味道太重不想放車上」、「各行業的心酸啊～」。

因為PVC膠合劑氣味難聞，網友提醒「千萬别開在後面，這神膠會讓你跟不上前車」、「我之前放車上還沒鎖好，尻個彎倒掉整罐漏出來，當下還沒注意到也沒整理，車子直接放隔夜，隔天開車時直接巴尬No No，體驗一次毒駕的感覺，自己開車自己暈車這樣，下車直接吐爛」。

根據膠合劑生產廠商建議，使用時須「遠離火源，施工場所保持通風良好、配戴活性碳口罩、橡皮手套、護目鏡」，儲放時應「緊密容器，置於蔭涼、乾燥、通風良好之處，遠離火源、強氧化物」。

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