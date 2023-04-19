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他搭電梯超怕遇到「綁馬尾女生」：請不要二次傷害 原因曝光引網爆笑

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，希望所有綁馬尾的女生搭電梯時，注意身邊是否有比自己矮的人，因為每次他搭電梯時都會被馬尾甩到，令他不禁感嘆，「請不要二次傷害」。圖／ingimage
有網友表示，希望所有綁馬尾的女生搭電梯時，注意身邊是否有比自己矮的人，因為每次他搭電梯時都會被馬尾甩到，令他不禁感嘆，「請不要二次傷害」。圖／ingimage

不少女生會綁髮、編髮，並搭配服裝及整體造型，不過有一名網友卻表示，希望所有綁馬尾的女生搭電梯時，注意身邊是否有比自己矮的人，因為每次他搭電梯時都會被馬尾甩到，令他不禁感嘆，「這世界已經對矮男夠不友善了，請不要二次傷害」。

一名網友在Dcard「心情板」發文，他身高152公分，常常搭電梯時遇到綁馬尾的女生就會相當害怕，因為從小到大搭電梯都會被女生甩臉，並請所有綁馬尾的女生注意，搭電梯時注意後面是否有比自己矮的人，「你們每次轉頭都是在拿馬尾甩我臉」，且剛好都是在大概眼睛的位置，並自嘲，「這世界已經對矮男夠不友善了，請不要再用這招二次傷害，傷害性不大，侮辱性極強，矮男也是人，尊重、友善、包容」，此文一出，吸引不少網友爆笑及討論。

網友紛紛表示，「這在我們業界是一種獎勵」、「有點慘，建議要不要戴眼鏡保護一下眼睛」、「馬尾無差別攻擊，就算對方跟你一樣高也會被掃到，（我）156今天搭車才被攻擊，頭還轉好幾次」、「馬尾掃到眼睛好痛」、「一堆沒洗頭的，很噁欸」、「下次預防性先抓住馬尾」、「綁馬尾的也可以是男森啊」、「身邊都女生常常被甩到，真的挺痛」、「我也想被馬尾掃到（馬尾控路過」。

有網友安慰原po，「往好處想，至少你可以不用當兵」、「你在班上會不會被當吉祥物，小小隻的男生感覺很可愛」、「你講話很有趣欸，應該是個風趣的人」、「你好可愛，我要笑死」。

有網友則分享自身經驗，「我168，高中三年頭髮都在腰的位置，真的動作大一點很容易甩到別人…綁辮子變扎實甩到人更痛，綁包頭…頭髮很多很容易炸開重新綁，後來索性剪短」、「身為145的我搭電梯時，很怕高的人看我的頭頂，每次都好焦慮」、「還有那種長髮很愛在那邊往後撥甩的，能不能先看一下後面有沒有人...有時候只是經過旁邊就被甩一臉頭髮欸」。

女生 電梯 頭髮

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