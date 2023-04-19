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炸物店老闆公告因「這事」被迫休業3天 網見真相笑：天選之人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自《路上觀察學院》
圖擷自《路上觀察學院》

當兵是國民應盡義務，但不少男性退伍後都怕收到教召通知。近日有網友拍下某炸物店貼出公告，老闆須回屏東教召公休3日，文末還無奈寫道「每年都中召的我」，畫面引發討論，直說炸物店老闆真的是「天選之人」。

一名女網友在《路上觀察學院》發文寫道「老闆淡淡的哀傷」，原來是行經新北市中和區時，看到一家炸物店在門口小黑板公告店休時間，原因是回屏東教召，最後一句「每年都中召的我☹」透露出老闆的無奈情緒。

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「天選之人」、「老闆該去簽樂透了」、「命中注定」、「加油，湊滿鐵支就解脫了」、「我想被召都沒機會」，還有人分享自己身經驗，「教召都是連一拉三啦」、「只要中了一次幾乎會中好中滿，我就是年年教召到滿召的那個，而且每次回去都是那幾個人」、「通常最多4次，但是我教了5次，第5次我打電話去抗議，結果說第1次不是他們單位辦的不算…」。

眾人留言也引出老闆現身回應，表示自己其實是被「點召」，但因地點在屏東，含交通時間每次來回須費時3天，已連續3年被點召，只能自嘲是運氣特別好吧，因為身邊好友就從來都未被教召過。

老闆表示並不抗拒被教召，認為只是盡義務，而且自己是屏東人，在北部創業，雖然為了只有1天的點召任務，必須停業3天來回奔波有點累，但換個想法，可以順便回屏東老家看看家人也是不錯的，這樣就不會覺得教召很可怕了。

國軍自民國111年開始實施14天新制教召，目前政策採新舊制併行，為提高義務役召員參加14天教召待遇，行政院已於111年1月核定接受14天教召者，加成1.5倍支給津貼，軍官1350元、士官1200元、士兵1050元。

圖擷自《國防部發言人》
圖擷自《國防部發言人》

圖擷自《國防部發言人》
圖擷自《國防部發言人》

教召

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