她到內灣老街買草仔粿 咬下見這一幕傻眼：鼻屎一樣大、深「餡」其中

國民美食「草仔粿」深得許多老饕喜愛，不過日前有民眾到內灣老街旅遊順便買草仔粿來吃，卻發現餡料少如「空包彈」，無奈笑稱留下「難忘的回憶」，引發熱議。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示自己吃到了「躲貓貓」版本的草仔粿。原PO透露，日前在內灣老街向某店家買了4個100元的草仔粿，一口咬下驚呼「傻眼」，納悶「為什麼跟我認知的草仔粿不一樣？正常應該有滿滿的餡」，而且還是「4顆都這樣」。

原PO決定去向店家老闆問明原因，得到的回應是「繼續咬，就看得到餡了」。然而原PO都快吃光了，卻只看到「跟鼻屎一樣大的內餡」，不禁覺得有被騙的感覺，直呼「愛吃皮的趕緊去買」、「爱吃餡的要避開雷」。

照片曝光後，網友狂笑留言「也太誇張了」、「物價飛漲裡面的餡就縮水了」、「不老實的店家」、「越餡越深」、「深餡其中」、「被餡害」、「重點在粿，不是草仔」。

不過也有一派網友留言說「我比較喜歡這種沒餡的，可是都買不到」、「可我反而喜歡吃這樣的」、「這哪間我要去買，我愛吃皮」、「好羨慕喔！超喜歡吃空包彈的」。