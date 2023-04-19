大學時代回憶沒了…國民背包「JanSport」結束代理 網感慨：耐用又不貴

不論流行趨勢如何更迭，後背包依舊老少咸宜，更有不少學生愛用大容量的後背包當作書包。近日有網友發現，過去十分流行的背包品牌「JanSport」台灣官網已關閉，經查才發現該品牌原來已經結束代理，令許多鄉民不捨：「學生時代的回憶」。

昨（18日）有網友PTT以「驚！Jansport退出台灣了」發文感嘆，「從小背到大的國民背包不在台灣繼續賣了，這樣以後的莘莘學子怎麼辦？」，並附上JanSport台灣官網關閉的截圖。而其實早在今年3月15日，台灣代理商就已公告將結束代理JanSport。