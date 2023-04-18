她帶兒入住知名「猛鬼飯店」被安排到命案房間 網見1張照歪樓：可以解鎖很多活動

民眾出遊住宿時，除了考量價格和環境設備，也會避開有傳出靈異故事的飯店。不過日前一名母親帶著兒子出遊，卻選擇入住台南某間知名的「猛鬼飯店」，還大讚費用便宜、房間浴室又大又乾淨，重點是完全感覺不出任何異狀。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，日前因為要回台南母校補辦畢業證書，所以帶著兒子入住當地某間有名的猛鬼飯店，2人一晚900元有找，不儘對價格、房間設備深感滿意，更透露與兒子一覺到天亮，「完全沒有任何異狀」。

原PO事後查證，發現入住的房間就是有發生過命案的「1401號房」，過去曾一度被封住，如今重新啟用，房號被改為1473號，直呼「我中獎了」、「我們一家都是大麻瓜」。原PO也貼出幾張房間內部照片，吸引眾多網友討論。

貼文一出，有網友分享自身入住經驗，「我住過，早上還送了兩杯樓下的咖啡，沒事，很平安，超好睡，因為騎車環島很累」、「我之前也住那，沒啥事發生，環境還不錯」、「我直接躺平到天亮，沒問題」，也認為「心誠則靈，不須要去想太多，安安穩穩實在」、「身上沒錢才是最恐怖的」。連補教名師呂捷也在底下留言表示「剛教書的時候很窮，我到台南常住這裡，安然無恙」、「當你窮的時候，連鬼都怕你」。

其中有一張大到不行的浴廁照片深得網友注意，「這個浴室好怪…大到讓人不舒服欸」、「浴室怎麼感覺比臥室還大」、「這廁所可以打桌球了吧」、「這廁所可以騎機車了」、「這浴室可以再擺一張床了」、「浴室的大空間感覺可以解鎖很多活動」、「這浴室可以在裡面跑1600M了吧」、「浴室空間可以搭帳篷了」。