快訊

小象喝水遭巨鱷猛攻！母象救子「氣到四腳重壓」想把牠踩爆 結局驚天逆轉

恭喜！52歲馬國賢正式升格人夫 經紀公司證實喜訊

林為洲宣布退選立委原因曝光！背後是這兩關鍵原因

她帶兒入住知名「猛鬼飯店」被安排到命案房間 網見1張照歪樓：可以解鎖很多活動

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼出大到不行的浴廁照片，引發熱議。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」
網友貼出大到不行的浴廁照片，引發熱議。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社

民眾出遊住宿時，除了考量價格和環境設備，也會避開有傳出靈異故事的飯店。不過日前一名母親帶著兒子出遊，卻選擇入住台南某間知名的「猛鬼飯店」，還大讚費用便宜、房間浴室又大又乾淨，重點是完全感覺不出任何異狀。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，日前因為要回台南母校補辦畢業證書，所以帶著兒子入住當地某間有名的猛鬼飯店，2人一晚900元有找，不儘對價格、房間設備深感滿意，更透露與兒子一覺到天亮，「完全沒有任何異狀」。

原PO事後查證，發現入住的房間就是有發生過命案的「1401號房」，過去曾一度被封住，如今重新啟用，房號被改為1473號，直呼「我中獎了」、「我們一家都是大麻瓜」。原PO也貼出幾張房間內部照片，吸引眾多網友討論。

貼文一出，有網友分享自身入住經驗，「我住過，早上還送了兩杯樓下的咖啡，沒事，很平安，超好睡，因為騎車環島很累」、「我之前也住那，沒啥事發生，環境還不錯」、「我直接躺平到天亮，沒問題」，也認為「心誠則靈，不須要去想太多，安安穩穩實在」、「身上沒錢才是最恐怖的」。連補教名師呂捷也在底下留言表示「剛教書的時候很窮，我到台南常住這裡，安然無恙」、「當你窮的時候，連鬼都怕你」。

其中有一張大到不行的浴廁照片深得網友注意，「這個浴室好怪…大到讓人不舒服欸」、「浴室怎麼感覺比臥室還大」、「這廁所可以打桌球了吧」、「這廁所可以騎機車了」、「這浴室可以再擺一張床了」、「浴室的大空間感覺可以解鎖很多活動」、「這浴室可以在裡面跑1600M了吧」、「浴室空間可以搭帳篷了」。

住宿 靈異 台南 命案

延伸閱讀

回家忽然看到有裸女在浴室洗澡 他報警她判刑6月

全新桃園LOGO曝光讓人歪樓 網驚呼是在叫「林北」：這層意義很厲害

三重驚傳命案！29歲女移工全裸陳屍床上 警方鎖定1男追緝中

浴室換氣別開門、電子鍋這處常忘了洗！三招小技巧讓清潔更有效

相關新聞

她帶兒入住知名「猛鬼飯店」被安排到命案房間 網見1張照歪樓：可以解鎖很多活動

民眾出遊住宿時，除了考量價格和環境設備，也會避開有傳出靈異故事的飯店。不過日前一名母親帶著兒子出遊，卻選擇入住台南某間知名的「猛鬼飯店」，還大讚費用便宜、房間浴室又大又乾淨，重點是完全感覺不出任何異狀。

ANA越南官網BUG票！「北美商務艙萬元、頭等艙3.3萬」全日空認賠：已訂機票都有效

全日本空輸公司（全日空，ANA）越南官網昨晚出現大量BUG票！紐約到雅加達的來回商務艙機票只要$10,980元，價值至少20多萬元的雅加達飛洛杉磯頭等艙來回僅3.3萬元，經過旅遊網站及達人分享，不少台灣民眾昨夜瘋買票。ANA連夜修正BUG票價，目前已恢復正常售價。

台南牛肉湯名店客人遭老闆娘咆哮、摔錢 二代致歉反被酸「提油救火」

牛肉湯是台南著名美食，許多人會特地從外縣市過去，就為了一飽口福。但有網友朝聖一家米其林必比登推薦的知名牛肉湯店後，控訴老闆娘態度惡劣，甚至摔錢在他們桌上，逼得店家出來回應，也在臉書社團裡掀起熱烈討論。

4張《阿凡達》電影票噴掉18萬 女慘「被話術套住」痛哭：沒被騙過別裝懂

即使詐騙手法如老梗，警示文宣再怎麼提醒，但人在焦急時更容易受騙上當，因此民眾接獲疑似接獲詐騙訊息時切勿慌張，立即撥打反詐騙165...

他驚覺越來越少人穿「這單品」 網搖頭曝：日本年輕人早不穿了

每個人喜歡的穿搭單品大不相同，因此呈現的風格也十分多樣。然而，近日就有一名網友PO文表示，發現似乎越來越少人穿著...

好市多超夯熟食放24小時「竟長出白毛」 網見照片卻逆風狂讚

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常用品和生鮮蔬果，還有許多熟食可以選購。不過，一名網友在臉書上發文，表示自己買「番茄櫛瓜麵包」回家，結果才過24小時就發霉了，貼文曝光後也掀起討論，許多網友反而逆風狂讚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦