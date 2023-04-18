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ANA越南官網BUG票！「北美商務艙萬元、頭等艙3.3萬」網：買好等開獎

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為全日空地勤示意圖。歐新社
圖為全日空地勤示意圖。歐新社

全日本空輸公司（全日空，ANA）越南官網昨晚出現大量BUG票！紐約雅加達的來回商務艙機票只要$10,980元，價值至少20多萬元的雅加達飛洛杉磯頭等艙來回僅3.3萬元，經過旅遊網站及達人分享，不少台灣民眾昨夜瘋買票。ANA連夜修正BUG票價，目前越南官網已恢復正常售價。

「台灣航空福利社」臉書粉專昨夜公布全日空雅加達-北美商務艙出現BUG價，強調從今年9月到明年3月都有，主要在明年1~3月，要從越南官網進去。價格如下相當優惠，台灣航空福利社提醒網友「先買對了，ANA認不認帳就看誠意了」。

雅加達出發

紐約 來回含稅 VND8,318,000(NT$10,980)

多倫多 來回含稅 VND8,372,000(NT$11,050)

西雅圖 來回含稅 VND7,954,000(NT$10,500)

洛杉磯 來回含稅 VND11,636,000(NT$15,355)

舊金山 來回含稅 VND11,053,000(NT$14,590)

旅遊網紅「布萊N機票達人」也在臉書發文，用ANA官網越南版本，搜尋從雅加達出發飛北美大城市如LA、NY，有商務艙1萬，頭等艙台幣3萬來回起跳的價格。BUG價格到明年三月都有，要CP值最高絕對是買到南美，他買到哥倫比亞波哥大頭等艙來回只要4萬4台幣，朋友也買了祕魯利馬商務艙1萬多台幣，真的很超值。

旅遊網紅「老田鬧著玩粉絲團」也在臉書上分享，指ANA越南官網出BUG票是昨天機票界大事，他有找到「雅加達-美國」商務艙（成田轉機），只要新台幣1萬多，他昨晚再找機票，竟然還能找到頭等艙2540萬越南盾的價錢，相當於台幣3.3萬元，雖只有成田到洛杉磯這段來回是頭等艙，但ANA的越洋頭等艙原價至少20多萬新台幣。

網友驚呼，「真的台灣-雅加達，比雅加達-美國貴」、「買到都是福氣」、「我剛剛也買了，過年去紐約1萬台幣商務艙」、「雅加達來回紐約跨年機票，竟然不到台幣$20,000就可以搭商務艙，還可以累積25,000的里程 」、「我剛買到了！真的不敢相信」。

也有網友擔心一場空，「已買夏威夷，等開獎」、「已買雙十飛LA頭等艙，坐等開獎」、「先等安娜認帳再來想這個問題」、「我剛剛很努力在刷..最後都顯示沒票了」。

機票 越南 紐約 雅加達 洛杉磯 跨年

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