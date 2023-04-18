台南牛肉湯名店客人遭老闆娘咆哮、摔錢 二代致歉反被酸「提油救火」

牛肉湯是台南著名美食，許多人會特地從外縣市過去，就為了一飽口福。但有網友朝聖一家米其林必比登推薦的知名牛肉湯店後，控訴老闆娘態度惡劣，甚至摔錢在他們桌上，逼得店家出來回應，也在臉書社團裡掀起熱烈討論。

一名女網友在「爆料公社」發文，他們一行4人專程從彰化開車到台南吃一家知名牛肉湯，一進店裡就感受到老闆娘的不耐，坐不到5分鐘便催促點餐。他們點了兩碗湯、兩盤菜和3碗肉燥飯共850元，但是端上來的卻是3碗牛肉湯，反映後老闆娘去確認點單明細，女網友發現她拿錯單子，老闆娘從垃圾桶裡撿回他們的單，確實是只點2碗湯，女網友因此問了一句「那這樣金額是對的嗎？」，沒想到老闆娘突然怒吼：「我不用算嗎？你口氣那麼差？一直趕！」聲量之大，讓老闆都跑過來勸架。

發文女網友表示，原本打算不要計較，結果老闆娘又大聲咆哮「你們這種的錢我收不起！」，並把錢摔在他們桌上。「只能說這間店我們吃不起，特地來來品嚐美食，沒想到遭受這種對待」，女網友還提到，老闆娘沒退到3碗肉燥飯的錢，但看她對人的態度，「想必是不缺錢不缺客人吧」。

由於該篇貼文引發熱議，老闆女兒也透過朋友在社團內發出聲明，坦言因為早上較為繁忙，老闆娘確認餐點上有疏忽，且口氣確實較差，所以對當事人致上最大歉意，也會深刻反省、改進。但她也強調，菜單上有註明湯品和熱炒都附有肉燥飯，所以絕不會收錢，消費金額是全數退還，而且「沒有摔錢」。

她並隨文附上向當事人道歉的私訊對話，以及公開店內監視器畫面，重申他們該做的都已處理。對於Google評論湧進大量一星負評，她說會虛心接受，「但大家只看到這篇文單方面的說詞，就去評斷一間店的優劣，是否不太客觀呢？」指出太多人根本沒吃過就惡意中傷，針對這種情形將會蒐證與律師討論後續處置。

只是不少網友對小老闆的聲明不買帳，「講到後面就是要提告批評的網友吧，笑死，逆風提油桶救火，難怪當地人都不愛」、「老闆娘態度差，不是一天兩天了！我也因為老闆娘態度差，不去了」、「去看了一下評論，老闆娘的態度看來得罪很多人」、「身為知名店家EQ還是很重要的」、「也不是全部的一星都是因為這次事件才有的啊！大家會一面倒就是因為前面一直都有類似狀況啊！」。

不過也有部分老客人幫店家說話，「我的愛店，也沒遇過老闆娘口氣不好，但是脾氣比較急是真的」、「這間是台南我覺得蠻好吃的一家，太晚去就沒了，之前去很多次也沒服務這麽差」、「從來沒遇過態度差的問題，會不會可能是客人態度本來就沒很好」、「怎麼會！我之前在附近讀書早上起來都會喝這家，我記得店家態度蠻好的」。

另有在地網友提醒，「如果專程來台南只為牛肉湯，萬萬不可沒有做功課，最保險的方式就是先找觀光客多的名店」，還有人提供判斷訣竅，「Google的評論我只看一顆星的」。